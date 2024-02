Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Φλάβιο Κομπόλι στο Ακαπούλκο σε straight sets και έκλεισε θέση στην οκτάδα του Abierto Mexicano (ATP 500).

«Ανθεκτικός» στο περίπλοκο φινάλε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.12), επικράτησε του 21χρονου qualifier (No.69) με 6-3, 7-6(6) σε 2 ώρες και έχει αύριο (1/3, 02.00) μεγάλο ραντεβού στον 70ο προημιτελικό της καριέρας του με τον Άλεξ Ντε Μινόρ (Νο.9), που απέκλεισε με 6-1, 6-3 το Σεμπάστιαν Όφνερ (Νο.37).

Αν, μάλιστα, ο Τσοιτσιπάς καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, τότε εξασφαλίζει και την επιστροφή του στο Top 10 μετά από απουσία δύο εβδομάδων. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να περιμένει να δει αν ο 25χρονος Αυστραλός καταφέρει να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Ακαπούλκο.

Το βέβαιο είναι ότι έχει μαζί του και την παράδοση, καθώς σε δέκα αγώνες με τον Ντε Μινόρ έχει ισάριθμες νίκες και έχει χάσει μόνο τρία σετ (ένα από τα οποία στο Next Gen Finals)! Η τελευταία τους συνάντηση ήταν ξανά στο Μεξικό, με τον Τσιτσιπά να επικρατεί σε δύο σετ στον περσινό τελικό του Λος Κάμπος και να φτάνει στον δέκατο τίτλο της καριέρας του.

Σε ό,τι αφορά το ματς με τον Κομπόλι, ο Τσιτσιπάς είχε τα πρώτα του μπρέικ πόιντ στο τέταρτο γκέιμ και εκμεταλλευόμενος το τρίτο από αυτά, πήρε προβάδισμα με 3-1. Είχε και δύο ευκαιρίες να μεγαλώσει την ψαλίδα στο έκτο γκέιμ, όμως ο Κομπόλι όχι μόνο κράτησε για το 4-2, αλλά απείλησε και με δύο μπρέικ πόιντ αμέσως μετά. Τελικά, ο Τσιτσιπάς έμεινε όρθιος και έκλεισε το πρώτο σετ όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια του στο 5-3.

Ο 25χρονος τενίστας είχε δύο ακόμα μπρέικ στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ, αλλά ο Ιταλός δεν έχασε το σερβίς του και έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση της νίκης. Κατάφερε να διατηρήσει την ισορροπία μέχρι το 4-4, όμως σε εκείνο το σημείο ο Έλληνας τενίστας ανέβασε λίγο ταχύτητα και πέτυχε το μπρέικ που του έδωσε την ευκαιρία να σφραγίσει την πρόκριση στο επόμενο γκέιμ. Μέχρι τότε η εμφάνιση του Τσιτσιπά ήταν άκρως επιβλητική!

Stef Steps it UP 💥@steftsitsipas closes out Flavio Cobolli 6-3 7-6 to reach his 70th career ATP quarter-final! #AMT2024 pic.twitter.com/uasGSaVgAq

— Tennis TV (@TennisTV) February 29, 2024