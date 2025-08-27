Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α) ανακοίνωσε πως μετά την επίσημη ένταξή του στο πρόγραμμα της ATP, η Αθήνα θα φιλοξενήσει το τουρνουά ATP 250 από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου 2025, στο εμβληματικό Κλειστό Στάδιο του ΟΑΚΑ.

H ανακοίνωση της Ε.Φ.Ο.Α.:

«Η διοργάνωση ATP Tour επιστρέφει στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για το ελληνικό τένις και μια ευκαιρία να αναδειχθεί η Ελλάδα στην παγκόσμια τενιστική σκηνή. Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε κλειστά σκληρά γήπεδα και πρόκειται να υποδεχτεί μερικούς από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου, προσφέροντας στους φιλάθλους μια αξέχαστη εβδομάδα υψηλού επιπέδου αγώνων και ψυχαγωγίας».