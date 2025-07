Η Μαρία Σάκκαρη έδειξε χαρακτήρα και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο (φάση των 64) του Canada Open, επικρατώντας της Καναδής Κάρσον Μπράνσταϊν με 2-1 σετ (6-2, 3-6, 7-5), σε έναν αγώνα που διήρκησε 143 λεπτά.

Η Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε ιδανικά, κερδίζοντας εύκολα το πρώτο σετ με 6-2. Ωστόσο, η Μπράνσταϊν απάντησε στο δεύτερο, κατακτώντας τα τρία τελευταία games και ισοφαρίζοντας σε 1-1 σετ.

Στο αποφασιστικό τρίτο σετ, η Σάκκαρη πήρε προβάδισμα με 3-0, αλλά η αντίπαλός της αντέδρασε και έφερε το σκορ στο 3-3. Η ισορροπία διατηρήθηκε μέχρι το 12ο game, όταν η Ελληνίδα έκανε το καθοριστικό break και «σφράγισε» τη νίκη.

Επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη θα είναι η Αμερικανίδα Τζέσικα Πεγκούλα, Νο.3 του ταμπλό, με την αναμέτρηση να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Οι δύο τενίστριες έχουν αναμετρηθεί 11 φορές στο παρελθόν, με την Πεγκούλα να προηγείται στις νίκες με 6-5.

Burning the midnight oil in Montreal! 🌙@mariasakkari passes Branstine’s test and is into the next round. #OBN25 pic.twitter.com/h6cFF7X5iC — wta (@WTA) July 29, 2025