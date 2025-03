Πραγματοποιώντας μία εξαιρετική εμφάνιση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε με 2-0 σετ του Ματέο Μπερετίνι (6-3, 6-3) και μετά από 69 λεπτά αγώνα πήρε το «εισιτήριο» για την φάση των «16» του Indian Wells.

🇬🇧 Stefanos Tsitsipas beats Matteo Berrettini 6:3, 6:3 and advances to the R4 of ATP Masters 1000 in Indian Wells. #TennisParadise pic.twitter.com/GoiL7c482Y

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μία εβδομάδα μετά την πολύ δύσκολη νίκη του επί του Ιταλού, ο Έλληνας πρωταθλητής αυτή τη φορά δεν είχε ιδιαίτερα δύσκολο έργο απέναντι στον αντίπαλό του και πανηγύρισε την 10η επιτυχία στη σεζόν και 7η συνεχόμενη. Κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 11 μήνες και συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2024 στα τουρνουά Μόντε Κάρλο και Βαρκελώνης, όπου έφτασε σε δύο τελικούς, παίρνοντας κι έναν τίτλο.

Το ξεκίνημα του Τσιτσιπά στο σημερινό ματς ήταν εξαιρετικό: Στα πρώτα 9 λεπτά είχε προηγηθεί με 3-0, έχοντας κερδίσει τους 12 από τους 15 πρώτους πόντους της αναμέτρησης. Συνέχισε με σχεδόν αλάνθαστο σερβίς κερδίζοντας τους 14/15 πόντους πίσω από το πρώτο (93%), αλλά και πιέζοντας από την αρχή το σερβίς του Ιταλού. Αφού βρήκε και το μπρέικ, ο νο9 της παγκόσμιας κατάταξης, έφτασε εύκολα στο 1-0 (6-3).

Στο δεύτερο σετ, ο Έλληνας τενίστας προσπάθησε να κάνει και πάλι ότι και στο πρώτο, ωστόσο, ο Μπερετίνι «έσβησε» δύο μπρέικ-πόιντς διατηρώντας το σερβίς του και την πρωτοπορία με 2-1 στα γκέιμς.

Στο 7ο, όμως, ο Τσιτσιπάς έκανε το μπρέικ, προηγήθηκε με 4-3 κι από κει και πέρα με δύο συνεχόμενα πήρε τη νίκη και το «εισιτήριο» για τον 4ο γύρο του τουρνουά.

Εκεί, όπου θ’ αντιμετωπίσει έναν εκ των Χόλγκερ Ρούνε ή, Ουγκό Αμπέρ.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ρωτήθηκε αν υπάρχει κάτι το οποίο στις μέρες του ρεπό τον βοήθησε να χαλαρώσει ώστε να βγει στο γήπεδο και να νιώσει τη χαρά της νίκης, με τον Έλληνα τενίστα να απαντά ως εξής:

«Τον τελευταίο καιρό η πολλή μαγειρική. Μου αρέσει να μαγειρεύω. Έχω μια υπέροχη φίλη που άρχισε να μαγειρεύει για μένα. Περνάω υπέροχα μαγειρεύοντας και κουβεντιάζοντας ταυτόχρονα. Αυτά είναι τα μικρά πράγματα που μου φέρνουν χαρά. Μου αρέσει να κάνω βόλτες. Λίγες δραστηριότητες τις μέρες της άδειας μου. Ίσως ακόμη και να παίζω μίνι γκολφ. Αυτό είναι κάτι που είχα στο μυαλό μου. Ελπίζω να πάω να παίξω μίνι γκολφ. Σίγουρα είναι κάτι που θέλω να κάνω».

Tsitsipas after beating Berrettini at Indian Wells

“Is there anything on your off days that’s helped you come out and feel the joy on court?

Stef: “Lately a lot of cooking. I enjoy cooking. I have a lovely girlfriend that started cooking for me. I’m having a great time cooking… pic.twitter.com/O8lTL80rIW

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 9, 2025