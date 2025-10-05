Το άστρο του Ραφαήλ Παγώνη έλαμψε (και) στη Βαρκελώνη, καθώς ο 13χρονος τενίστας νίκησε την Κυριακή στον τελικό του TEC World Cup τον Πορτογάλο Φρανσίσκο Σαρντίνια (Νο.9 του ταμπλό και Νο.11 στην Ευρώπη) με 6-1, 7-5 σε 1 ώρα και 42 λεπτά.

Αυτός ήταν ο 3ος τίτλος super category φέτος για τον ταλαντούχο τενίστα, αλλά και ο 7ος μέσα στο 2025, αλλά και ο 8ος μαζί με αυτόν στο σημαντικό τουρνουά επίδειξης στο Wimbledon.

Μετά από ένα εντυπωσιακό 1ο σετ, ο Παγώνης μετέτρεψε το 1-1 σε 6-1 παίρνοντας προβάδισμα με 1-0 στον τελικό. Στο 2ο σετ ξεκίνησε το ίδιο δυνατά, καθώς προηγήθηκε με 3-1. Ο Σαρντίνια κατάφερε ωστόσο να ισοφαρίσει σε 3-3.

Στη συνέχεια ο Παγώνης, με hold και break έκανε το 5-3, με τον Σαρντίνια να σβήνει match-point και να κάνει το break μειώνοντας σε 5-4, ενώ αμέσως μετά σβήνοντας ακόμη 2 match-points ισοφάρισε σε 5-5.

Ακολούθησε ένα εύκολο hold από τον Παγώνη, αλλά και το καθοριστικό break που του χάρισε τη νίκη, αλλά και τον τίτλο στη Βαρκελώνη.

Η πορεία του Παγώνη μέχρι τον τίτλο του Tec Cup

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

1ος γύρος (Round of 64):

Νίκη επί του Ισπανού Τόμας Μάρτιν Ντουφέκ με 6-1, 6-4

2ος γύρος (Round of 32):

Νίκη επί του Ιταλού Ντιέγκο Ταρλάτσι με 4-6, 6-4, 6-0

2ος γύρος (Round of 16):

Νίκη απέναντι στον Ισπανό Άλβαρο Μαρίν με 6-3, 6-1

Προημιτελικά:

Επικράτηση του Ισπανού Λούκας Αριέλ Ερέρα Σάντσες με 7-6, 6-4

Ημιτελικά:

Νίκη κόντρα στον Σλοβάκο Μαξ Λόριντσικ με 6-2, 1-6, 6-4

Τελικός:

Νίκη κόντρα στον Πορτογάλο Φραντσίσκο Σαρντίνια με 6-1, 7-5

