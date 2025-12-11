Ο διεθνής οργανισμός ακεραιότητας του τένις (ITIA/υπεύθυνος για την καταπολέμηση του ντόπινγκ και της διαφθοράς στον κόσμο του επαγγελματικού τένις) ανακοίνωσε (11/12) ότι τιμώρησε για 20 χρόνια, τον Γάλλο παίκτη Κεντίν Φολιό (Νο 488 στον κόσμο τον Αύγουστο του 2022), μετά από έρευνα που τον χαρακτήρισε ως «ως κεντρικό πρόσωπο σε ένα δίκτυο παικτών που ενεργούν για λογαριασμό ενός οργανισμού που ειδικεύεται σε στημένους αγώνες».

Είναι ο έκτος παίκτης που τιμωρείται σε αυτή την εκτεταμένη έρευνα. Ο Γάλλος θα αποκλειστεί από το να παίζει, να προπονεί ή ακόμα και να παρακολουθεί οποιοδήποτε επίσημο τουρνουά για 20 χρόνια.

Επιπλέον, του επιβλήθηκε πρόστιμο 70.000 δολαρίων και διατάχθηκε να επιστρέψει περισσότερα από 44.600 δολάρια ως φερόμενα παράνομα κέρδη.

Κρίθηκε ένοχος για 27 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων στημένων αγώνων, αποδοχής χρημάτων για να περάσει η ώρα κατά τη διάρκεια αγώνων, προσπάθειας δωροδοκίας άλλων παικτών, καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων και άρνησης συνεργασίας με την έρευνα της IITA.