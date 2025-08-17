Στον τελικό του τουρνουά του Σινσινάτι προκρίθηκε ο Γιάνικ Σίνερ επικρατώντας με 7-6(4), 6-2 μετά από μια ώρα και 27 λεπτά του Τέρενς Άτμαν στα ημιτελικά. Με «όπλο» το σερβίς του, ο Ιταλός και Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης προκρίθηκε για 8η φορά στην καριέρα του σε τελικό Masters 1000, αλλά και για 2η φορά φέτος, μετά τη Ρώμη.

Με τη νίκη του επί του Άτμαν, ο κάτοχος του τίτλου Σίνερ έφτασε τις 200 νίκες σε hard-court επιφάνεια, αλλά και τις 26 συνεχόμενες.

Ο Γάλλος τενίστας, Τέρενς Άτμαν έβαλε δύσκολα στον Γιάνικ Σίνερ μόνο για ένα σετ, αλλά μένει ικανοποιημένος που έφτασε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε ημιτελικό Masters 1000.