O Μίλτος Τεντόγλου, μετά την εμφατική νίκη του στο μήκος, στη διάρκεια της 2ης ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων, η οποία μάλιστα συνοδεύτηκε από την κορυφαία επίδοση εφέτος στην κόσμο (8.46μ.), επισήμανε ότι ήθελε, όχι μόνο να νικήσει, αλλά να διαλύσει τους αντιπάλους του, για να στείλει ένα θετικό μήνυμα στην ελληνική αποστολή.

«Οι συνθήκες φαίνονται δύσκολες λόγω ζέστης, αλλά πρέπει να κάνεις καλή διαχείριση. Θεωρώ πάντως πως είναι καλές συνθήκες για μια επίδοση. Μπορούσα να κάνω μεγαλύτερο άλμα σήμερα, αλλά έχασα ανάσες. Ήθελα αρκετή ώρα αναμεσά στα άλματα για να ηρεμήσω. Για αυτό ήταν καλό που υπήρχαν σήμερα 16 αθλητές.

Η τέταρτη προσπάθεια ήταν καλή στα 8,44μ. αλλά έχασα την προσγείωση. Είμαι ικανοποιημένος, είμαι καλά. Σήμερα ήθελα να μπω και να τους διαλύσω, να δείξω μια καλή εικόνα στην ομάδα. Δεν ήθελα να κερδίσω απλά, ήθελα να τους ρίξω αυτό που τους έριξα, 40 πόντους.

Έχω αγώνα την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα, μετά Diamond League και μετά το Βαλκανικό που θα είμαι σούπερ. Μπορεί να γίνει το πανελλήνιο ρεκόρ. Σήμερα μπορούσα λίγο πάνω από τα 8,50μ., όχι για πανελλήνιο ρεκόρ».

Το «άστρο» του μεγάλου Μίλτου Τεντόγλου έλαμψε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, που διεξάγεται στη Μαδρίτη, με τον χρυσό Ολυμπιονίκη του μήκους να κάνει, στην δεύτερη προσπάθειά του, ένα τεράστιο άλμα στα 8.46μ., το οποίο αποτελεί την κορυφαία εφετινή επίδοση στον κόσμο, και ρεκόρ αγώνων.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, όπως είναι φυσικό, κατέλαβε την πρώτη θέση με χαρακτηριστική άνεση, προσφέροντας στην ομάδα μας 16 πολύτιμους βαθμούς στη μάχη που δίνει για την παραμονή στην Α’ κατηγορία.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι είχε ως βασικό στόχο να βελτιώσει το φετινό του 8.27 μέτρα.

Στο πρώτο του άλμα έκανε 8.15μ. και ανέβηκε με το… καλημέρα στην πρώτη θέση.

Με τον άνεμο να παίζει… περίεργα παιχνίδια στους άλτες, υπήρξαν έξι άκυρες προσπάθειες στα πρώτα οκτώ άλματα.

Με άλμα στα 8.03μ. ο Φουρλάνι ανέβηκε στη δεύτερη θέση πίσω από τον Τεντόγλου, ο οποίος πραγματοποίησε ένα μεγάλο άλμα στη δεύτερη προσπάθειά του.

Το ποστάρισμα της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας για το ρεκόρ του Τεντόγλου:

Oh, he’s back! 🥵

8️⃣.4️⃣6️⃣m in the second round of the long jump for 🇬🇷 Miltiadis Tentoglou!

🌎 World lead

🏆 Championship record #Madrid2025 #ETCH2025 pic.twitter.com/81PLyCET6X

— European Athletics (@EuroAthletics) June 28, 2025