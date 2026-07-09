Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στη δράση, σε έναν ακόμη αγώνα του Diamond League, την Παρασκευή (10/7) όπου θα αντιμετωπίσει τους κορυφαίους άλτες του κόσμου σε μία από τις πιο δυνατές φετινές αναμετρήσεις στο μήκος.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης ταξιδεύει στη διοργάνωση, έχοντας φέτος 8,49 μ., και μια σειρά από σταθερές και δυνατές παρουσίες, σε μία από τις καλύτερες σεζόν της αθλητικής του καριέρας.

Ο αγώνας θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς παρόντες θα είναι ορισμένοι από τους κορυφαίους φέτος στο αγώνισμα.

Ανάμεσά τους ο 19χρονος Κουβανός Χόρχε Χοντελίν με 8,46 μ., ο Ελβετός Σιμόν Έχαμερ με 8,51 μ., ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι, που επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του, ο Τζαμαϊκανός Τζατζάι Γκέιλ με 8,37 μ., ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ με 8,29 μ., αλλά και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2026 στον κλειστό, Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ με 8,15 μ. στον ανοιχτό.

Ο τελευταίος αγώνας του Τεντόγλου ήταν στο μίτινγκ του Πειραιά, στις 28 Ιουνίου, όπου προσγειώθηκε στα 8,39 μέτρα.

Στο Μονακό θα βρίσκεται και η Ελίνα Τζένγκο, προκειμένου να πάρει μέρος στον ακοντισμό. Η Ελληνίδα, παρότι ακόμη δεν έχει κυμανθεί στις επιδόσεις των δυνατοτήτων της, έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και θα επιδιώξει μια καλή παρουσία.

Στους εκτός συνόρων αγώνες τους θα συνεχίσουν το Σαββατοκύριακο (11-12/7) οι πρωταθλητές των συνθέτων αγωνισμάτων, Άγγελος – Τζανής Ανδρέογλου και Αναστασία Ντραγκομίροβα. Αμφότεροι θα δώσουν το παρών στο μίτινγκ Νάκλο ναντ Νοτέτσια της Πολωνίας. Τόσο η Ντραγκομίροβα όσο και ο Ανδρέογλου είναι σε καλή κατάσταση και θα κυνηγήσουν τα ατομικό τους ρεκόρ.