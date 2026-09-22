Μια νέα, λαμπρή σελίδα στην ιστορία της Ελληνικής Ιππικής Αντοχής γράφτηκε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στην Buftea της Ρουμανίας, καθώς η Ελλάδα πέτυχε για πρώτη φορά στην ιστορία της να κατακτήσει τέσσερα μετάλλια σε Βαλκανικό Πρωτάθλημα, δύο σε ομαδικά και δύο σε ατομικά αγωνίσματα!

Επιβεβαίωσε έτσι, με τον πλέον εμφατικό τρόπο, την καλή δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια από τους ανθρώπους της Ιππικής Αντοχής και την Ομοσπονδία και τη δυναμική επιστροφή της Ιππικής Αντοχής στις διεθνείς διοργανώσεις και επιτυχίες με την κατάληψη της δεύτερης θέσης σε αριθμό μεταλλίων στα Βαλκάνια!

Η Ελληνική ομάδα κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το ασημένιο μετάλλιο στο ομαδικό αγώνισμα της κατηγορίας Εφήβων – Νέων Ιππέων, χάρη στις Αγγελική Μερμιγκίδη με τον Kami, Αρετή Πατσιούρα με τον Salamon Ektoras R, Έμμα Δέσποινα Γιακουμάκη με τον Attilas, Γεωργία Μαμάη με τον Farah, και Μάρθα Περίδη με την Shakira. Χρυσή Βαλκανιονίκης ήταν η ομάδα της Βουλγαρίας.

Στο ατομικό αγώνισμα Εφήβων – Νέων Ιππέων των 100 χλμ., η Αγγελική Μερμιγκίδη με τον Kami πραγματοποίησαν μια εκπληκτική εμφάνιση και αναδείχθηκαν Ασημένιοι Βαλκανιονίκες. Το ελληνικό δίδυμο τερμάτισε τη διαδρομή σε χρόνο 05:33:30, χάνοντας το χρυσό μετάλλιο κυριολεκτικά στην τελευταία λεπτομέρεια, μόλις για ένα δέκατο του δευτερολέπτου από την πρώτη, Radost Bakalova από τη Βουλγαρία!

Στην κατηγορία Ενηλίκων, η Αλίκη Κωνσταντινίδου με την Evridika κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο ατομικό αγώνισμα των 120 χλμ., χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο ιστορικό ατομικό μετάλλιο σε Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Η Ελληνίδα αμαζόνα και η Evridika ολοκλήρωσαν τη δύσκολη διαδρομή σε 06:45:15, μεταξύ 26 συμμετοχών, ανεβαίνοντας πανάξια στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Η ελληνική επιτυχία ολοκληρώθηκε με ακόμη ένα ασημένιο μετάλλιο, αυτή τη φορά στο ομαδικό αγώνισμα Ενηλίκων χάρη στους αθλητές της Κατερίνα Μαλιάκη με τον Dias, Γιώτα Χρυσανθακοπούλου με την Helena, Αλέξανδρο Αλαφραγκή με τον Ζafer ΗΜ, Αλίκη Kωνσταντινίδου και Βασιλκή Βιολέτα Τουλή με τον Hakim. Στην 1η θέση ήταν η ομάδα της Κροατίας.