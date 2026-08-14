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Με τέσσερις ελληνικές παρουσίες σε τρεις τελικούς συνεχίζεται την Παρασκευή (14/8), η 5η ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης στο Παρίσι. Το ενδιαφέρον στρέφεται στους τελικούς των 50 μ. ύπτιο ανδρών, των 100 μ. πεταλούδα γυναικών και των 1.500 μ. ελεύθερο γυναικών, με τους Έλληνες αθλητές και τις Ελληνίδες αθλήτριες να διεκδικούν δυνατές παρουσίες και, όπου είναι εφικτό, θέσεις στο βάθρο.
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