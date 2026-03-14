Η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την τέταρτη θέση στον ακοντισμό στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, στη Λευκωσία, με καλύτερη βολή στα 58,21 μ. στην έκτη της προσπάθεια. Οι κακές καιρικές συνθήκες επηρέασαν στο σύνολο τις προσπάθειες των αθλητριών, καθώς ο καιρός ήταν κρύος, ενώ είχε προηγηθεί δυνατή βροχή.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε τον πρώτο της αγώνα στη σεζόν γνωρίζοντας πως ακόμη δεν είναι σε θέση να κυνηγήσει μεγάλες βολές. Η πέμπτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 στο Τόκιο επέλεξε να ξεκινήσει σχετικά αργά την προετοιμασία της για το 2026, ενώ οι ιώσεις και οι κακές καιρικές συνθήκες στη Χαλκιδική την ανάγκασαν να μπει πολύ αργότερα από το συνηθισμένο στις βολές.

Σε κάθε περίπτωση ο σημερινός αγώνας ήταν μια ευκαιρία για την αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ να πάρει τις πρώτες αγωνιστικές βολές της χρονιάς σε μια περίοδο έντονης προπονητικής διαδικασίας. Η Τζένγκο, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος θα ξεκινήσει τη θερινή περίοδο στα πρώτα Diamond League της χρονιάς. Η αθλήτρια είχε ακόμη έγκυρες βολές στα 56,78 μ, 55,18 μ. και 56,65 μέτρα.

Την έκπληξη έκανε η Γαλλίδα Γιαντέ Μαραβάλ, που αναδείχθηκε νικήτρια, με 60,02 μ. και νέο ατομικό ρεκόρ και ακολούθησε η Αντριάνα Βιλάγκος με 59,85 μ., ενώ τρίτη ήταν η Ιταλίδα Πάολα Πάντοβαν με 58,69 μέτρα.

Η Μαρία Μαγκούλια εκπροσώπησε τη χώρα μας στη σφαιροβολία γυναικών καταλαμβάνοντας την 13η θέση με 14,24 μέτρα. Η αθλήτρια του Γιάννη Μπαρλή έμεινε μακριά από τις επιδόσεις που την αντιπροσωπεύουν, επηρεασμένη τόσο από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες όσο και από την ίωση που την ταλαιπώρησε την περασμένη εβδομάδα.

Χάλκινο μετάλλιο για τον Παπαναστασίου στη σφυροβολία Κ23

Σε έναν αγώνα που ξεκίνησε επεισοδιακά καθώς οι προβλέψεις για ισχυρές καταιγίδες και χαμηλή θερμοκρασία επιβεβαιώθηκαν ο Γιώργος Παναναστασίου χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων.

Ο νεαρός πρωταθλητής στην έκτη και τελευταία του βολή κατάφερε να περάσει από την 9η στην 3η θέση και να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με 70,99 μέτρα. Οι βολές του στον αγώνα ήταν: άκυρη, 64,22 μ, άκυρη, άκυρη, άκυρη, 70,99 μ.

Η σφυροβολία των ανδρών Κ23 ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέρηση λόγω της έντονης βροχόπτωσης και αυτό όπως ήταν λογικό επηρέασε όλους τους αθλητές. Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παπαδημήτριου στις πρώτες του βολές έδειχνε αρκετά σφιχτός λόγω του κρύου, όμως στην έκτη κατάφερε να αντιδράσει και να πάρει τελικά το μετάλλιο.

«Δεν θα μπορούσα να μην δώσω τον καλύτερο μου εαυτό αφού ήρθαν μέχρι την Κύπρο οι δικοί μου άνθρωποι να με δουν», είπε μεταξύ άλλων ο πρωταθλητής της σφυροβολίας.

Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Ούγγρος Αρμίν Σάμπαντος με 74,45 μ. και δεύτερος ήταν ο Κύπριος Ιωσήφ Κεσίδης με 74,17 μέτρα.

Η Σταυρούλα Κοσμίδου αγωνίστηκε στο Β’ Γκρουπ της σφυροβολίας των γυναικών. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε καλύτερη βολή στα 63,94 μ. και πήρε την 18η θέση στο σύνολο. Οι βολές της αναλυτικά: 61,84 μ., άκυρη, άκυρη, 63,94 μ., άκυρη, 63,24 μ. Η Κοσμίδου προσπαθεί να βρει την τεχνική της και όπως τόνισε η ίδια αγώνα με τον αγώνα θα γίνεται καλύτερη.

Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Κατρίν Γιάκομπσεν (Δανία) με 72,52 μ., με την Ιρλανδή Νίκολα Τουτίλ να ακολουθεί με 72,48 μ. ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ισλανδή Γκουντρουν Χαλμγκρινσντοτίρ με 71,41 μέτρα.