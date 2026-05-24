Με τον Βαγγέλη Μακρυγιάννη να κατακτά την τέταρτη θέση στα 50μ. ύπτιο, ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στο μίτινγκ κολύμβησης του Μονακό, πρώτο φετινό αγώνα της σειράς «Mare Nostrum».

Ο πρωταθλητής του Παλαιού Φαλήρου μετείχε στον ημιτελικό του αγωνίσματος και επανέλαβε την επίδοση του προημιτελικού με 25.20, αλλά δεν κατάφερε να διεκδικήσει θέση στον τελικό, που θα γίνει αργότερα.

Εκεί, θα μονομαχήσουν για την πρωτιά ο Ρώσος Πάβελ Σαμουσένκο, ο οποίος με 24.23 σημείωσε ρεκόρ αγώνων και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, και ο Τσέχος Μίροσλαβ Κνέντλα με 24.55, ενώ τρίτος κατετάγη ο Αργεντινός Ουλίσες Σαράβια με 24.74.

Ο Μακρυγιάννης το Σάββατο (23/5) ήταν τέταρτος και στα 100μ. ύπτιο, ενώ αποσύρθηκε από τα 200μ., όπου είχε δηλωθεί να αγωνιστεί.

Στο μίτινγκ του Μονακό συμμετείχε και ο Στέργιος Μπίλας, ο οποίος κατετάγη 6ος στα 50μ. πεταλούδα.