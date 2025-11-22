Με την Βερονίκη Ιωσηφίδου να ξεδιπλώνει το πλούσιο ταλέντο της, και να κρατάει ψηλά τη σημαία της Ελλάδας, ξεκίνησε η πλούσια δράση στο Thessaloniki Millennium Cadet European Cup 2025.

Η νεαρή Ελληνίδα πρωταθλήτρια με πάθος και δίψα για διάκριση, ξεσήκωσε το κοινό στο Αθλητικό Κέντρο της ΧΑΝΘ «Μάκης Τσικίνας» και κατάκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα -52 κιλά, στην αυλαία των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων U18, του επίσημου αγωνιστικού καλαντάρι της European Judo Union (EJU) για το 2025.

Η Ιωσηφίδου, παρά την διάκρισή της, ήταν απογοητευμένη μετά το τέλος του τελικού απέναντι στην Γαλλίδα Ελεά Μπαϊγέλ, καθώς στόχευε στο χρυσό μετάλλιο, αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμόσει τον αγώνα στο δικό της πλάνο. Η Γαλλίδα από την άλλη, βρήκε τον τρόπο να πάρει το Ippon, γεγονός που έφερε την Ιωσηφίδου στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Πάντως, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπήκε με δυναμική στη διοργάνωση. Στο παιχνίδι για τον γύρο των «16» ξεπέρασε με Ippon το εμπόδιο της Αντονία Έλενα Τούτα από την Ρουμανία, ενώ στη συνέχεια νίκησε και την Μίλανα Βρτσίνατς από την Σερβία, φτάνοντας με εντυπωσιακό τρόπο στη ζώνη των μεταλλίων. Με φόρα από τις δύο συνεχόμενες επιτυχίες, έδειξε τη δυναμική της και απέναντι στη Μολδαβή Αλεξάντρα Χίρον, την οποία κέρδισε στον ημιτελικό της κατηγορίας. Με την τρίτη διαδοχική της νίκη μπήκε πανηγυρικά στον τελικό των -52 κιλών, για να κατακτήσει στο τέλος το αργυρό μετάλλιο.

«Ήθελα να βγάλω μια τεχνική, αλλά τελικά δεν τα κατάφερα και ήρθε η ήττα. Δεν είμαι ευχαριστημένη, παρά το γεγονός ότι βρέθηκα στα μετάλλια. Η χρονιά δεν κύλησε όπως θα ήθελα. Είχα υψηλούς στόχους, οι οποίοι δεν επιτεύχθηκαν. Στους αγώνες του EYOF, στο Παγκόσμιο, στο Ευρωπαϊκό. Δεν μου αρκούν τα μετάλλια σε μικρότερες διοργανώσεις. Ξέρω ότι αξίζω περισσότερα. Για τη νέα χρονιά, δεν θα πω πολλά πράγματα. Ας κυλήσει η χρονιά όπως θελήσει ο Θεός», δήλωσε η Βερονίκη Ιωσηφίδου που χάρισε τη μεγαλύτερη διάκριση της Ελλάδας έως τώρα, στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα της Θεσσαλονίκης.

Από εκεί και πέρα, μία ανάσα από το βάθρο βρέθηκαν ο Γιώργος Καλόγηρος (-55κ.) και η Αλεξάνδρα Παυλίδη (-44κ.). Ο Γιώργος Καλόγηρος, που ξεκίνησε την πορεία του από την φάση των «64» σημείωσε τρεις νίκες απέναντι στους Καγιετάν Πογκορζέλσκι (Πολωνία), Οτάρ Παρεχελασβίλι (Γεωργία) και Σαγιάν Μπέρμαν (Ισραήλ) και έφτασε στα προημιτελικά, όπου νίκησε με μεγάλη εμφάνιση και τον Γάλλο Σάσα Ροθ. Παρά το γεγονός ότι μπήκε στη ζώνη των μεταλλίων έχασε στον ημιτελικό από τον Μολδαβό Νέλου Μάλιτς και στον τελικό για το χάλκινο μετάλλιο από τον Ισραηλινό Γκάι Σρέμπερκ και πλασαρίστηκε στην πέμπτη θέση.

Η Αλεξάνδρα Παυλίδη στον προημιτελικό νίκησε με Ippon την Ντάρια Μάριαν από την Ρουμανία, όμως δεν έφτασε στο μετάλλιο, καθώς λύγισε στον ημιτελικό από την επίσης Ρουμάνα Μπιάνκα Τσιούμας και στον τελικό για το χάλκινο από την Εσθονή Άννα Αζαρουμιάν.

Το Thessaloniki Millennium Cadet European Cup 2025 προσέφερε θέαμα, συγκινήσεις και αγώνες υψηλού επιπέδου στην πρώτη ημέρα των αγώνων στο Κλειστό Γυμναστήριο της ΧΑΝΘ, όπου το Σάββατο (22/11), και την Κυριακή (23/11), αγωνίζονται συνολικά 572 αθλητές, από 34 χώρες και από τις 5 ηπείρους.

Άξιο αναφοράς είναι ότι τους αγώνες παρακολούθησαν από κοντά ο Υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Εσωτερικών και αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, οι οποίοι και βραβεύτηκαν από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο.

Η Αυστραλία στη Θεσσαλονίκη με άρωμα … Ελλάδας

Άρωμα Ελλάδας είχε η ομάδα της Αυστραλίας που συμμετείχε στο Thessaloniki Millennium Cadet European Cup 2025.

Ο Στέφανος Γεωργιάδης, παλιός πρωταθλητής του Σπύρου Λούη και πλέον προπονητής στην Αυστραλία, βρίσκεται στην Ελλάδα μαζί με τα δύο του παιδιά και έναν ακόμη αθλητή του Συλλόγου του.

Μάλιστα ο Δανιήλ (Ντάνιελ) Γεωργιάδης συμμετείχε στην κατηγορία των -66 κιλών, όπως και ο Μπέντζαμιν Πόλακ.

Η συνέχεια την Κυριακή

Το Thessaloniki Millennium Cadet European Cup 2025 συνεχίζεται την Κυριακή (23/11). Οι αγώνες εκκινούν στις 10:00, ενώ στις 17:00 θα ξεκινήσουν οι τελικοί της 2ης ημέρας.

Το πρόγραμμα:

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Κορίτσια: -57, -63, -70, +70 kg

Αγόρια: -73, -81, -90, +90 kg

Να θυμίσουμε ότι αμέσως μετά το τουρνουά και συγκεκριμένα το διάστημα 24-26 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί και διεθνές προπονητικό καμπ, το οποίο επίσης βρίσκεται στον ετήσιο προγραμματισμό της EJU.

Χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ3.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Μεγάλοι χορηγοί της διοργάνωσης είναι οι εταιρείες NEXUS και ELITA.