Με την ελληνική αποστολή να πανηγυρίζει δύο χάλκινα μετάλλια και να φτάνει συνολικά τα τρία, ολοκληρώθηκε το Thessaloniki Millennium Cadet European Cup 2025, που διεξήχθη με τεράστια επιτυχία στο Αθλητικό Κέντρο της ΧΑΝΘ «Μάκης Τσικίνας».

Στην δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης πρωταγωνιστές ήταν ο Γιώργος Μπουντανιώτης και ο Άγγελος Κωστελίδης, οι οποίοι ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών έχοντας κρεμασμένα στο στήθος τους τα χάλκινα μετάλλια. Ο πρώτος στην κατηγορία των -81 κιλών και ο δεύτερος στην κατηγορία των -90 κιλών πραγματοποίησαν σπουδαίες εμφανίσεις στους τελικούς, αφήνοντας και οι δύο εκτός … νυμφώνος αντιπάλους από την Γεωργία.

Να θυμίσουμε ότι το Σάββατο (22/11), η Βερονίκη Ιωσηφίδου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα -52 κιλά και χάρισε τη μεγαλύτερη διάκριση της Ελλάδας έως τώρα στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα της Θεσσαλονίκης.

Στο πρόγραμμα της Κυριακής ο Γιώργος Μπουντανιώτης εξουδετέρωσε με Ippon στην φάση των «32» τον Βρετανό Λούκας Ιοσεμπασβίλι, ενώ με τον ίδιο τρόπο νίκησε και τον Γεωργιανό Νταβίτ Μαϊσουράτζε. Με ολική ανατροπή σε λιγότερο από 70 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση απέναντι στον Ρουμάνο Σαργκεούλιου, προκρίθηκε στα ημιτελικά των -81 κιλών, όπου «λύγισε» από τον Εσθονό Αλεξέι Κίκας.

Στο κρίσιμο αγώνα για το μετάλλιο ο Μπουντανιώτης έδειξε χαρακτήρα, πίστη, θέληση και οξυδέρκεια. Χαρακτηριστικά που του έδειξαν το δρόμο για το βάθρο. Απέναντι στον Γεωργιανό Σάμπα Σαμσιάνι βρέθηκε στο έδαφος με τον αντίπαλό του να προηγείται, ωστόσο κατάφερε να μετατρέψει τη μειονεκτική θέση στην οποία βρέθηκε σε πλεονεκτική. Με καθοριστική λαβή έφτασε στο Ippon, πανηγυρίζοντας τη νίκη του και ξεσηκώνοντας το κοινό, που βρέθηκε στο Κλειστό της Θεσσαλονίκης.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν νομίζω η καλύτερη στιγμή της χρονιάς. Ήταν αυτό που έμενε για να ολοκληρώσω χαρούμενος τους Εφήβους», είπε μετά τον αγώνα και συμπλήρωσε:

«Τρία χρόνια τώρα έχουμε κάνει σκληρή δουλειά με τον προπονητή μου. Φέτος έχω και διάβασμα, οπότε από τον Σεπτέμβριο και μετά όσο μπορούσα τα συνδύαζα, αλλά όλα ήρθαν όπως έπρεπε».

Για τον τελικό αγώνα, είπε: «Μου έδωσε πάρα πολύ θάρρος η βοήθεια από την κερκίδα και παρότι έπεσα, είπα: “θα το τραβήξω μέχρι τέλους” και βγήκε το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να βγει. Όταν έπεσα από το Waza-ari, έπεσα, αλλά μου ήρθε και η ευκαιρία να του “σπάσω” το χέρι, οπότε αφού το είδα, το εκμεταλλεύτηκα και με τις φωνές έβαλα όση δύναμη είχα και το πέτυχα».

Για το τι προσδοκά για το μέλλον είπε: «Καλά αποτελέσματα. Θα προσπαθήσω να συνδυάσω όσο καλύτερα γίνεται το Τζούντο και τις εξετάσεις για τα ΤΕΦΑΑ. Έχω το 30% από το Πανευρωπαϊκό το ομαδικό, το οποίο με βοηθάει να μπω πιο εύκολα και θα προσπαθήσω να τα κάνω και τα δύο, όσο καλύτερα μπορώ. Από την άλλη, εάν χρειαστεί για ένα μήνα ή δύο μπορεί να ελαττώσω, αλλά όχι να σταματήσω το Τζούντο, για να μπω εκεί που θέλω, ώστε τα υπόλοιπα χρόνια που θα παλεύω να μπορώ να το κάνω όσο καλύτερα γίνεται».

Το δεύτερο ελληνικό μετάλλιο της ημέρας ήρθε πανηγυρικά. Στον τελικό των -90 κιλών με φόντο το χάλκινο ο Άγγελος Κωστελίδης ήταν … οδοστρωτήρας. Κόντρα στον Γεωργιανό Νίκα Νιγκουριάνι χρειάστηκε μόλις 39 δευτερόλεπτα για να πάρει τη νίκη και να αποθεωθεί από τον κόσμο στο Κλειστό της ΧΑΝΘ.

Η καλή ημέρα για τον Κωστελίδη φάνηκε από την αρχή … Με γεμάτες εμφανίσεις, έδειξε το ταλέντο του και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στον Μαυροβούνιο Αντρίγια Γκόλιτς στην φάση των «32», όπως και στον Σλοβάκο Ρόναλντ Βάλκοβιτς στους «16». Η παρουσία του στα ημιτελικά της κατηγορίας εξασφαλίστηκε με Waza-ari που έγινε … Ippon κόντρα στον Βούλγαρο Τσβέτομιρ Βάλκοφ. Ο Κωστελίδης πάλεψε και απέναντι στον Λιθουανό Τάγιους Μπαμπαϊτσένκο, ωστόσο έχασε το αήττητο και την ευκαιρία να μπει στον τελικό.

«Μας είχε όντως στοιχειώσει η πέμπτη θέση. Επιτέλους έφτασε η στιγμή. Το πήραμε», δήλωσε και σχολίασε το γεγονός ότι κέρδισε τον τελικό για το χάλκινο μετάλλιο μέσα σε 39 δευτερόλεπτα: «Περίμενα να κρατήσει παραπάνω ο αγώνας».

Για το μυστικό ενός … εύκολου αγώνα είπε: «Χρειάζεται καλή ψυχολογία, να είσαι καλά προετοιμασμένος και να μην έχεις άγχος. Το άγχος είναι αυτό που σε οδηγεί στο να χάνεις».

Για τη συνέχεια σημείωσε: «Εννοείται ότι θα συνεχίσω στα Cadets, αλλά ο μεγάλος στόχος όλων των αθλητών είναι η Ολυμπιάδα, αν τα καταφέρουμε να πάμε … Κάνουμε σκληρές προπονήσεις, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί. Ευχαριστώ τον δάσκαλό μου και τους γονείς μου, που τόσα χρόνια με στηρίζουν».

Διεθνές προπονητικό καμπ ξεκινάει από την Δευτέρα

Το Thessaloniki Millennium Cadet European Cup 2025 στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, προσφέροντας θέαμα, συγκινήσεις και αγώνες υψηλού επιπέδου με συνολικά 572 αθλητές και πρωταθλητές του αύριο, από 34 χώρες να … παρελαύνουν στο τατάμι και να τεστάρουν τις δυνάμεις τους.

Να σημειωθεί ότι η διοργάνωση της Θεσσαλονίκης έριξε την αυλαία των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων U18, του επίσημου αγωνιστικού καλαντάρι της European Judo Union (EJU) για το 2025.

Από αύριο (24/11) έως και τις 26 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί και διεθνές προπονητικό καμπ, το οποίο επίσης βρίσκεται στον ετήσιο προγραμματισμό της EJU.

Το Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup 2025 διεξήχθη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μέγας Αλέξανδρος».

Χορηγός επικοινωνίας ήταν η ΕΡΤ3 και μεγάλοι χορηγοί της διοργάνωσης οι εταιρείες NEXUS και ELITA.