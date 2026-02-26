Βαρύ πένθος για τον ελληνικό στίβο, καθώς ο Κώστας Γαντζίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Ο επί σειρά ετών ομοσπονδιακός τεχνικός άφησε έντονο αποτύπωμα τόσο στην εξέλιξη αθλητών και αθλητριών, όσο και στη διοργάνωση μεγάλων αγώνων από τον ΣΕΓΑΣ.

Ο Κώστας Γαντζίας υπηρέτησε τον ελληνικό κλασικό αθλητισμό για πολλά χρόνια ως εθνικός τεχνικός, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αγωνιστική εξέλιξη πολλών αθλητών και αθλητριών, ενώ είχε ενεργό ρόλο και στη διοργάνωση μεγάλων αγώνων ως τεχνικός διευθυντής. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο ΣΕΓΑΣ διοργάνωσε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις με υψηλό οργανωτικό και αγωνιστικό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr