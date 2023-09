Από άλλο… τενιστικό πλανήτη ο 36χρονος Σέρβος, επικράτησε του Νο.3 τενίστα στον κόσμο με 6-3, 7-6(5), 6-3 σε 3 ώρες και 17 λεπτά και κατέκτησε το US Open για τέταρτη φορά στην καριέρα του!

Για το αν είναι GOAT δεν χωράει συζήτηση πλέον, γιατί είναι και με διαφορά: έφτασε τους 24 τίτλους σε grand slam, έχει πλέον δύο παραπάνω major από τον Ράφα Ναδάλ και τέσσερα από τον Ρότζερ Φέντερερ, ενώ από Δευτέρα θα ξεκινήσει την 390η εβδομάδα του στο Νο.1 του κόσμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Και να φανταστεί κανείς ότι λόγω της επιλογής του να μην εμβολιαστεί κατά του Covid έχασε πέρυσι το Australian Open και το US Open!

24 and counting for Novak Djokovic! pic.twitter.com/JHBdaR98Qs

Στη χρονιά που έκλεισε τα 36 του έτη, έπαιξε και στους τέσσερις τελικούς Grand Slam, αντιμετωπίζοντας άκρως φιλόδοξους αντιπάλους (Τσιτσιπάς, Ρουντ, Αλκαράθ, Μεντβέντεφ) και έχασε μόνο από τον Κάρλος, κάτι που δείχνει πολλά για την ποιότητα του 20χρονου Ισπανού.

Από τον Κάρλος τον οποίο ισοπέδωσε πριν δύο μέρες ο Μεντβέντεφ, αλλά σήμερα ο «τοίχος» βρήκε απέναντί του άλλον «τοίχο».

Εκτός των… γνωστών ικανοτήτων του, ο Νόλε… ανακάτεψε το παιχνίδι του, έβαλε ποικιλία και ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες του αγώνα ήταν οι εξαιρετικές προωθήσεις του στο φιλέ (κέρδισε 37/44 πόντους).

No-one better to share your 24th Grand Slam with 👨‍👧

📹 – @usopen #USOpen

pic.twitter.com/Llb8s8M2X7

— Tennis TV (@TennisTV) September 10, 2023