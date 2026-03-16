Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα της το Indian Wells, επικρατώντας της Έλενα Ριμπάκινα σε έναν συγκλονιστικό τελικό με 3-6, 6-3, 7-6(5). Η Λευκορωσίδα τενίστρια χρειάστηκε να επιστρέψει από δύσκολη θέση και να δείξει τεράστια ψυχραιμία στο φινάλε για να φτάσει σε έναν από τους σημαντικότερους τίτλους της καριέρας της.

Η Ριμπάκινα μπήκε δυνατά στον αγώνα και κατέκτησε το πρώτο σετ, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή της πορεία στο τουρνουά. Η Σαμπαλένκα όμως αντέδρασε στο δεύτερο σετ, ανεβάζοντας την ένταση στο παιχνίδι της και ισοφαρίζοντας την αναμέτρηση.

