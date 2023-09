Η Μαρία Σάκκαρη λύγισε στα δύο σετ την Κάρολαϊν Ντόλεχαϊντ και κατέκτησε στη Γουαδαλαχάρα τον δεύτερο και μεγαλύτερο τίτλο στην καριέρα της!

Εξαιρετική για άλλη μια φορά η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, πήρε τη νίκη επί της 25χρονης Αμερικανίδας (Νο.111) με 7-5, 6-3 και έφτασε στο τρόπαιο χωρίς απώλεια σετ!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

This one’s yours, Maria 🥹@mariasakkari defeats Dolehide, 7-5, 6-3 to win her first EVER WTA 1000 title in Guadalajara!!! 🏆#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/UcE4EGoIFA — wta (@WTA) September 24, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μετά από έξι σερί χαμένους τελικούς (1-7 το συνολικό της ρεκόρ) και… άπειρα επικριτικά σχόλια, η Μαρία κατάφερε να βάλει τέλος στην «ξηρασία» σχεδόν 4.5 ετών και να ανοίξει τον δρόμο για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!

Simply in a zone tonight 🫡@mariasakkari continuing her dominant form in the second set!#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/06fTAqwxrY — wta (@WTA) September 24, 2023

FUEGO 🔥 A standing ovation for @mariasakkari as she takes the first set 7-5 over Dolehide!#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/dhWYiF0CGH — wta (@WTA) September 24, 2023

Είναι μια σεζόν γεμάτη σκαμπανεβάσματα και με πολλές οδυνηρές ήττες, όμως η 28χρονη τενίστρια δεν το έβαλε κάτω. Ακόμα και μετά από το άδοξο αντίο στο US Open, τα κλάματα και τα απογοητευτικά λόγια που ακολούθησαν, η Μαρία αποφάσισε να συνεχίσει τη μάχη της με στόχο να… σώσει τη χρονιά.

Και όχι μόνο το έχει κάνει ήδη με τον μεγαλύτερο τίτλο στην καριέρα της, αλλά πάει τώρα φουλ για το WTA Finals. Ένας στόχος που φάνταζε μακρινό όνειρο στο ξεκίνημα του τουρνουά, όταν στο Νο.16 του Race. Τώρα είναι στο Νο.9 και επειδή πάντα τελειώνει δυνατά τη σεζόν, έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι θα είναι στο Κανκούν στις 29 Οκτωβρίου!

Πηγή: SDNA