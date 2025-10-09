Με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί και να κατακτά συνολικά πέντε μετάλλια ολοκληρώθηκε το Βαλκανικό πρωτάθλημα Πάλης U15, που διεξάγεται στην Ρουμανία.

Οι Ελληνες παλαιστές πρωταγωνίστησαν και απέδειξαν ότι το μέλλον τους ανήκει, καθώς κατέκτησαν ένα χρυσό, ένα αργυρό και τρία χάλκινα μετάλλια.

Στην Ελευθέρα και στα 85κ. ο Δημήτρης Λοϊζίδης απεδείχθη κυριολεκτικά… άχαστος και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ενώ στο βάθρο ανέβηκε και ο Παύλος Μελεκιάδης με το χάλκινο μετάλλιο.

Στα 68κ. της Ελληνορωμαϊκής ο Μιχάλης Τζιμούρτος κατέλαβε την 2η θέση, ενώ στην ίδια κατηγορία ο Νίκος Σωτηρόπουλος κατετάγη τρίτος. Τέλος, στα 44κ. ελληνορωμαϊκής ο Λεωνίδας Χόνδρος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Το βαλκανικό πρωτάθλημα συνεχίζεται σήμερα με την ηλικιακή κατηγορία των U17.