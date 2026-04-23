Ο Παναθηναϊκός επένδυσε στον Τιμοτέ Καρλ, έναν ακραίο με υψηλό επίπεδο εμπειρίας και παραστάσεων στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή. Η μεταγραφή του δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη ενίσχυση για το «τριφύλλι» αλλά μια κίνηση επίδειξη ισχύος και όσο οι «πράσινοι» σκέφτονται τι έκανε πέρσι απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο, τον Ολυμπιακό αυτή η αίσθηση δυναμώνει ακόμη περισσότερο.

Ο 30χρονος Γάλλος προέρχεται από σημαντικές παρουσίες με τη Γιαστρέμπσκι, με αποκορύφωμα την πορεία της ομάδας στο Champions League και την κατάκτηση του Κυπέλλου Πολωνίας.

