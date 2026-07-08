Η 8η Ιουλίου δεν είναι μια συνηθισμένη ημερομηνία για τον ελληνικό αθλητισμό. Αυτή την ημέρα, ακριβώς πριν από 114 χρόνια ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης (1912) κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς με επίδοση 3,37 μέτρα.

Μια επίδοση που μπορεί σήμερα να μοιάζει απλή στα βιβλία της ιστορίας, όμως τότε αποτέλεσε ακόμη μία απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη.

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