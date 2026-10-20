Με μια τιμητική πλακέτα, ένα αντίγραφο του Παρθενώνα και μια γραβάτα με την ελληνική σημαία, η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο αποχαιρέτισε τον Τακαάκι Νεμότο, σύμβουλο και αναπληρωτή επικεφαλής της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, ο οποίος ολοκληρώνει την τετραετή θητεία του στη χώρα μας.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (20/20/2026) στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, είχε και χαρακτήρα υποδοχής, καθώς ο Ιάπωνας διπλωμάτης παρουσίασε τη διάδοχό του, Γιόκο Μαετζίμα, ζητώντας από τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας να της δείξουν την ίδια εμπιστοσύνη και υποστήριξη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, Αλέκος Σαμπρής, ο διευθυντής Νικόλαος Παπαδόπουλος και ο εθνικός προπονητής Νικόλαος Ηλιάδης. Κοινός τόπος των παρεμβασεων τους ήταν η σχέση που οικοδομήθηκε με τον κ. Νεμότο μέσα από το άθλημα, αλλά και η προοπτική να αποκτήσει η συνεργασία Ελλάδας και Ιαπωνίας πιο σταθερή βάση.

Η τιμητική πλακέτα προσφέρθηκε ως ένδειξη βαθιάς ευγνωμοσύνης για τη συμβολή του κ. Νεμότο στην ανάπτυξη του ελληνικού τζούντο. Το αντίγραφο του Παρθενώνα είχε τον δικό του συμβολισμό: να του θυμίζει την Ελλάδα και τη σχέση που ανέπτυξε με τους ανθρώπους της. Η γραβάτα με την ελληνική σημαία από τον οίκο Παγώνη, συμπλήρωσε το αποχαιρετιστήριο δώρο, σε μια προσωπική χειρονομία που ανέδειξε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της συνάντησης.

Ο Ιάπωνας διπλωμάτης συγκινήθηκε από την υποδοχή, σε μια στιγμή που ξεπέρασε το τυπικό πλαίσιο μιας αποχαιρετιστήριας συνάντησης. Για την Ομοσπονδία, τα δώρα ήταν ένας τρόπος να εκφράσει την εκτίμησή της για τη σχέση που αναπτύχθηκε και τη στήριξη που έλαβε στην προσπάθεια ενίσχυσης του αθλήματος.

Ο κ. Νεμότο ενημέρωσε τους εκπροσώπους της ομοσπονδίας ότι αναχωρεί από την Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα και τους ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους. Παράλληλα, ζήτησε να συνεχιστεί η ίδια σχέση εμπιστοσύνης με τη Γιόκο Μαετζίμα, ώστε οι προσπάθειες που έχουν ήδη ξεκινήσει να μην ανακοπούν με την αλλαγή προσώπων. Αναφερόμενος στον σχεδιασμό για τη συνεργασία των δύο πλευρών, εξέφρασε τη λύπη του επειδή δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσει η σχετική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μνημόνιο συνεργασίας, όπως ανέφερε, αναμένεται να προχωρήσει με τη νέα εκπρόσωπο της ιαπωνικής πρεσβείας. Ο κ. Νεμότο υπογράμμισε ότι η συνεργασία μπορεί να προχωρήσει στην πράξη μέσα από τη συνέπεια και την κοινή βούληση των ανθρώπων που τη στηρίζουν, ακόμη και πριν από την τυπική ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Η προοπτική αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το τζούντο, ένα άθλημα με βαθιές ρίζες στην ιαπωνική παράδοση, το οποίο στην Ελλάδα λειτουργεί ως πεδίο αθλητικής συνεργασίας και πολιτιστικής ανταλλαγής.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, Αλέκος Σαμπρής, έστειλε στον κ. Νεμότο ένα σαφές μήνυμα για όσα αφήνει πίσω του με την αναχώρησή του από τη χώρα: πέρα από τις αναμνήσεις από την Ελλάδα, θα έχει πάντα φίλους εδώ. Η αναφορά αυτή συμπύκνωσε το κλίμα της συνάντησης. Η σχέση που δημιουργήθηκε δεν περιορίστηκε στις θεσμικές επαφές, αλλά συνδέθηκε με την κοινή προσπάθεια γύρω από το άθλημα και την εκτίμηση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους των δύο πλευρών. Παράλληλα, ο κ. Σαμπρής ανακοίνωσε ότι στις 23 Φεβρουαρίου 2027, οπότε και είναι τα γενέθλια του αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, η ομοσπονδία προτίθεται να τα τιμήσει με ένα τουρνουά, λεπτομέρειες το οποίου θα ανακοινωθούν σύντομα.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής της Ομοσπονδίας, Νικόλαος Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στη «Νικομάχεια Ηθική» του Αριστοτέλη και στην έννοια της φιλίας που στηρίζεται στην αρετή και στις κοινές αξίες. Όπως εξήγησε, τα ιδανικά που πρεσβεύει το τζούντο αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε η σχέση με τον Ιάπωνα διπλωμάτη. Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ακόμη ότι η συμβολή του κ. Νεμότο θα παραμείνει σημαντική για τη συνέχεια, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το μνημόνιο συνεργασίας αναμένεται να υπογραφεί με τη νέα εκπρόσωπο της ιαπωνικής πρεσβείας.

Η Γιόκο Μαετζίμα ευχαρίστησε την Ομοσπονδία για την υποδοχή και εξέφρασε τη χαρά της για τη συνάντηση με τους ανθρώπους του ελληνικού τζούντο. Η ίδια έχει προσωπική επαφή με το άθλημα: όπως ανέφερε, περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, κατά την παρουσία της στην Κύπρο, είχε παρακολουθήσει αγώνες στους οποίους συμμετείχε ο γιος της. Η νέα εκπρόσωπος της ιαπωνικής πρεσβείας συνεχάρη τους ανθρώπους της ομοσπονδίας για την προσπάθειά τους να υπηρετούν όχι μόνο το αγωνιστικό σκέλος του τζούντο, αλλά και το πνεύμα του. Στην τοποθέτησή της έδωσε έμφαση στις αξίες που συνδέονται με την άσκηση και τη φιλοσοφία του αθλήματος. Παρά τη γεωγραφική απόσταση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιαπωνία, όπως σημείωσε, οι δύο λαοί μπορούν να κατανοούν ο ένας τον άλλον μέσα από το τζούντο. Η κοινή αυτή αναφορά προσφέρει ένα ουσιαστικό πεδίο επικοινωνίας και δημιουργεί προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η παρουσία της κα Μαετζίμα στη συνάντηση σηματοδότησε, έτσι, τη μετάβαση στην επόμενη φάση της συνεργασίας, με την Ομοσπονδία να προσβλέπει στη συνέχιση της προσπάθειας για την προώθηση του ελληνικού τζούντο και την ενίσχυση των δεσμών με την Ιαπωνία.

Ο εθνικός προπονητής, Νικόλαος Ηλιάδης, αναφέρθηκε στην προοπτική να συναντηθούν ξανά με τον κ. Νεμότο στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο του Grand Slam. Ο Ιάπωνας διπλωμάτης εξέφρασε την πρόθεσή του να βρεθεί στις εξέδρες και να παρακολουθήσει τους Έλληνες αθλητές, δείχνοντας ότι η σχέση του με το ελληνικό τζούντο δεν ολοκληρώνεται με την αναχώρησή του από την Αθήνα.