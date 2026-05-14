Το ελληνικό τζούντο διανύει μία από τις πιο ελπιδοφόρες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του. Οι πρώτες 130 ημέρες του 2026 δεν άφησαν μόνο μετάλλια και διακρίσεις σε διεθνή τουρνουά, αλλά και ένα ξεκάθαρο μήνυμα: το άθλημα αναπτύσσεται με σταθερά βήματα, χτίζοντας πλέον μία δυναμική που ξεκινά από τη βάση και φτάνει μέχρι τις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις.

Η αύξηση των δελτίων στους συλλόγους, η μεγαλύτερη συμμετοχή παιδιών και εφήβων στα σωματεία, η συνεχής παρουσία Ελλήνων αθλητών και αθλητριών σε βάθρα διεθνών διοργανώσεων, αλλά και η συστηματική δουλειά που γίνεται σε όλα τα επίπεδα, αποτελούν τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της πορείας.

Πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχει η καθημερινή προσπάθεια των συλλόγων, των προπονητών και των οικογενειών των τζουντόκα. Υπάρχει όμως και η συνολική υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, η οποία τα τελευταία χρόνια επενδύει μεθοδικά στην ανάπτυξη του αθλήματος μέσα από προπονητικά καμπ, διεθνείς συνεργασίες, αγωνιστικές ευκαιρίες για τις μικρές ηλικίες και καλύτερη αγωνιστική προετοιμασία.

Παράλληλα, η διοίκηση της Ομοσπονδίας επιχειρεί να δώσει στο άθλημα και ένα πιο σύγχρονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η πρόσφατη πρωτοβουλία στο κλειστό γυμναστήριο Μοσχάτου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος #BeActive, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και σε συνεργασία με τον Δήμο Μοσχάτου–Ταύρου. Η δράση συνδύασε αθλητική αγωγή, περιβαλλοντική ευθύνη και εκπαίδευση των μικρών παιδιών, μέσα από καθαρισμό του χώρου, δενδροφύτευση και σεμινάριο Kata για ηλικίες 5 έως 11 ετών, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάπτυξη του ελληνικού τζούντο δεν περιορίζεται μόνο στις αγωνιστικές επιτυχίες αλλά επεκτείνεται και στη διαμόρφωση μιας νέας αθλητικής κουλτούρας. Μια νέα αθλητική κουλτούρα, την οποία η ΕΟ Τζούντο διευρύνει και σε όλες τις πόλεις όπου γίνονται (ή θα φιλοξενούνται) Πανελλήνια πρωταθλήματα, με την αρχή να έχει γίνει ήδη, από την πόλη της Άρτας.

Το αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής δουλειάς αποτυπώνεται ήδη στους αγωνιστικούς χώρους. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι επιτυχίες δεν περιορίζονται σε μία γενιά ή σε λίγους αθλητές. Αντιθέτως, υπάρχει πλέον διασπορά επιτυχιών σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες: παίδες, κορασίδες, έφηβοι, νεάνιδες, juniors και seniors.

Η εικόνα αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι το 2026 σηματοδοτεί την έναρξη της ολυμπιακής διαδρομής για το Λος Άντζελες, καθώς ανοίγει η παγκόσμια κατάταξη μέσω της οποίας θα κριθούν οι προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Η Ελλάδα θέλει να παρουσιαστεί με μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε σχέση τόσο με το Τόκιο το 2021 όσο και με το Παρίσι το 2024 και οι πρώτοι μήνες του 2026 δείχνουν ότι υπάρχει η δυνατότητα να χτιστεί κάτι πραγματικά σημαντικό.

Η βάση του αθλήματος δίνει το σύνθημα

Το πιο αισιόδοξο στοιχείο για το ελληνικό τζούντο δεν είναι μόνο τα μετάλλια. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έρχονται αυτά τα αποτελέσματα. Οι επιτυχίες ξεκινούν από τη βάση του αθλήματος. Από τα παιδιά που μπαίνουν καθημερινά στα τατάμι των συλλόγων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Από τους προπονητές που εργάζονται με συνέπεια στις αναπτυξιακές ηλικίες. Από τη δημιουργία ενός πιο οργανωμένου πλαισίου αγωνιστικής εξέλιξης.

Οι διακρίσεις σε ευρωπαϊκά κύπελλα παίδων και εφήβων δεν είναι τυχαίες. Αποτελούν ένδειξη ότι το ελληνικό τζούντο διαθέτει πλέον συνέχεια και βάθος. Αθλητές και αθλήτριες που ξεχωρίζουν από μικρές ηλικίες, αποκτούν διεθνείς παραστάσεις και σταδιακά μεταβαίνουν στο υψηλό επίπεδο.

Η παρουσία ελληνικών αποστολών σε διεθνή τουρνουά σχεδόν κάθε μήνα δημιουργεί εμπειρίες, ανταγωνισμό και νοοτροπία πρωταθλητισμού. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κέρδος της περιόδου.

Οι επιτυχίες του 2026 τις πρώτες 130 ημέρες

ΜΑΪΟΣ

Βαλκανικό πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων 2026

1η θέση: Μικτό ομαδικό

1η θέση: Μαρία Ελένη Παπαϊωάννου (-70kg)

1η θέση: Ηλιάνα Κοραή Σταυροπούλου (-52kg)

3η θέση: Λιόβα Γιουμουκιάν (-90kg)

3η θέση: Ευθύμιος Γκόλιας (-81kg)

3η θέση: Δανάη Δήμου (-57kg)

3η θέση: Αλεξάνδρα Παυλίδη (-44kg)

Gori Senior European Cup 2026

2η θέση: Σοφία Ξανθοπούλου (-70kg)

3η θέση: Γαλήνη Συρινίδου (-63kg)

Dushanbe Grand Slam 2026

2η θέση: Θεόδωρος Τσελίδης (-90kg)

ΜΑΡΤΙΟΣ

Teplice “Millennium Team” Cadet European Cup 2026

3η θέση: Σταματίνα Ουρανίτσα (-44kg)

Podgorica Senior European Cup 2026

3η θέση: Πάνος Παπανικολάου (+100kg)

Mostoles Junior European Cup 2026

3η θέση: Ιωάννης Κωστελίδης (+100kg)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Porec Millennium Team Cadet European Cup 2026

3η θέση: Σταματίνα Ουρανίτσα (-44kg)

OTP Group Tashkent Grand Slam 2026

3η θέση: Ελισάβετ Τελτσίδου (-70kg)

Sofia European Open 2026

2η θέση: Αθανάσιος Μυλωνέλης (-90kg)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Casablanca Junior African Cup 2026

3η θέση: Άννα Παπαστεργίου (-63kg)

– Επίσης η Ελισάβετ Τελτσίδου κατέλαβε την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών στην Τιφλίδα.

Περισσότερα μετάλλια, μεγαλύτερη προοπτική

Η αξία των παραπάνω επιτυχιών δεν περιορίζεται μόνο στους αριθμούς. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι οι διακρίσεις έρχονται σε διαφορετικά επίπεδα διοργανώσεων και από διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες. Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό τζούντο δεν βασίζεται αποκλειστικά σε μεμονωμένες προσωπικότητες. Δημιουργεί πλέον αγωνιστική συνέχεια. Υπάρχει νέα γενιά αθλητών που έρχεται με φιλοδοξίες, εμπειρίες και παραστάσεις από το εξωτερικό.

Η συνεχής συμμετοχή σε ευρωπαϊκά κύπελλα και διεθνή καμπ επιτρέπει στους Έλληνες αθλητές να αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους. Παράλληλα, οι συλλογικές δράσεις της Ομοσπονδίας βοηθούν στη δημιουργία ενιαίας αγωνιστικής φιλοσοφίας και καλύτερης προετοιμασίας. Η εικόνα αυτή έχει αρχίσει να αποτυπώνεται και στην καθημερινότητα των συλλόγων. Περισσότερα παιδιά δοκιμάζουν το άθλημα, περισσότερες οικογένειες στρέφονται προς το τζούντο και τα σωματεία βλέπουν σταδιακά αύξηση της δραστηριότητάς τους.

Η αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού τζούντο αποτυπώνεται πλέον και σε επίπεδο υποδομών. Για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος, το ελληνικό τζούντο αποκτά το δικό του «σπίτι». Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί ο νέος χώρος που θα στεγάσει τις εθνικές ομάδες, δημιουργώντας ένα σταθερό και σύγχρονο προπονητικό κέντρο αποκλειστικά για το άθλημα. Πρόκειται για μία ιστορική εξέλιξη, καθώς οι εθνικές ομάδες δεν θα αναγκάζονται πλέον να προπονούνται σε κρατικά γυμναστήρια ή σε προσωρινές εγκαταστάσεις, αλλά θα διαθέτουν τη δική τους μόνιμη βάση, αντάξια των απαιτήσεων του σύγχρονου πρωταθλητισμού.

Παράλληλα, η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο ενισχύει έμπρακτα και τα σωματεία που αποτελούν τη βάση του αθλήματος. Αναγνωρίζοντας ότι οι διεθνείς επιτυχίες ξεκινούν από την καθημερινή δουλειά στους συλλόγους, η Ομοσπονδία στηρίζει οικονομικά τα σωματεία για τις διακρίσεις των αθλητών και αθλητριών τους, επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη και τη συνέπεια στην παραγωγική διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες για προπονητές, αθλητές και νέες γενιές τζουντόκα σε ολόκληρη τη χώρα.

«Το ελληνικό τζούντο ανεβαίνει επίπεδο μέρα με τη μέρα. Σε όλους τους τομείς. Και δεν είναι μόνο τα μετάλλια και οι διακρίσεις. Τα γεμάτα γυμναστήρια δείχνουν τη δυναμική που έχει πλέον το άθλημα. Το μέλλον προδιαγράφεται ακόμη καλύτερο, δεδομένου ότι σύντομα το άθλημα αποκτά και το δικό του σπίτι στην Αθήνα. Σε συνδυασμό με τον δικό μας χώρο στη Θεσσαλονίκη, θα ανεβάσουμε τον προπονητικό πήχη σε πολύ υψηλό επίπεδο και, κατ’ επέκταση, τον βαθμό προετοιμασίας και ετοιμότητας ενόψει των διεθνών διοργανώσεων. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Αλέκο Σαμπρή, και στο Δ.Σ. Η συνεισφορά του προέδρου είναι πολύ μεγάλη και αυτό σύντομα θα μετουσιωθεί, σε αγωνιστικό επίπεδο, σε ακόμη περισσότερες μεγάλες στιγμές για το ελληνικό τζούντο», σχολίασε στο hjf.gr ο εθνικός προπονητής, Νίκος Ηλιάδης.

Το βλέμμα στο Λος Άντζελες

Οι πρώτες 130 ημέρες του 2026 δεν αποτελούν φυσικά το τέλος της διαδρομής. Αντιθέτως, μοιάζουν περισσότερο με την αφετηρία ενός ιδιαίτερα σημαντικού κύκλου. Η προολυμπιακή χρονιά βρίσκεται πλέον προ των πυλών και το ελληνικό τζούντο καλείται να μετατρέψει τη δυναμική αυτή σε ακόμα μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες και, κυρίως, σε ολυμπιακές προκρίσεις.

Η επιθυμία για μεγαλύτερη ελληνική εκπροσώπηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες σε σχέση με το Τόκιο και το Παρίσι είναι δεδομένη. Και το σημαντικό είναι ότι πλέον υπάρχουν οι βάσεις ώστε αυτός ο στόχος να μοιάζει περισσότερο ρεαλιστικός.

Με αθλητές που διακρίνονται στα Grand Slam, με νέες γενιές που κατακτούν μετάλλια σε ευρωπαϊκά κύπελλα και με μία συνολική προσπάθεια που ξεκινά από τα σωματεία και φτάνει μέχρι την εθνική ομάδα, το ελληνικό τζούντο δείχνει ότι βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης.