Οκτώ Έλληνες τζουντόκα ρίχνονται από την Παρασκευή (28/8) στη μάχη των XX Μεσογειακών Αγώνων, με την Ελλάδα να «κουβαλά» μια παράδοση 18 μεταλλίων και δύο Ολυμπιονίκες στην πρώτη γραμμή.

Από την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το ελληνικό τζούντο περνά στην αγωνιστική δράση των XX Μεσογειακών Αγώνων 2026. Οι ατομικοί αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 28 και 29 Αυγούστου, στην Ιταλία, με 162 τζουντόκα από 22 χώρες να διεκδικούν τα μετάλλια στις 14 ολυμπιακές κατηγορίες.

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