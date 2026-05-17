Το μέλλον του ελληνικού Ζίου Ζίτσου παρέλασε στο Μαρούσι και άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων. Το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου, στο Αθλητικό Κέντρο Δαΐς των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, περισσότεροι από 700 αθλητές πήραν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ju Jitsu Fighting και Newaza των ηλικιακών κατηγοριών κάτω των 10 και κάτω των 12 ετών και έδειξαν τόσο με την μεγάλη συμμετοχή, όσο και με την τεχνική και τις ικανότητές τους, ότι το μέλλον τους ανήκει.

Οι μικροί μαχητές και οι μικρές μαχήτριες, που είναι το εχέγγυο για το λαμπρό μέλλον του ταχέως αναπτυσσόμενου αθλήματος, πλημμύρισαν τα τατάμι, γέμισαν ζωντάνια και φρεσκάδα το γυμναστήριο και διασκέδασαν με το μαχητικό σπορ που αγαπούν.

Το πάθος τους για τη διάκριση, η πολύ καλή τεχνική τους κατάρτιση -παρά τη μικρή τους ηλικία- και η πειθαρχία μέσα και έξω από το τατάμι έφεραν αισιοδοξία εν όψει των επόμενων ετών, καθώς η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη δύναμη του Ζίου Ζίτσου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι υποδομές είναι ο τομέας πάνω στον οποίο στηρίζεται η διατήρηση την πρωτοκαθεδρίας.

Το μεγάλο εγχώριο ραντεβού των μικρών πρωταθλητών τίμησαν με την παρουσία τους η Πρόεδρος της Ελληνικής Φιλάθλου Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου και Α’ αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μαρία Χαριτοπούλου, ο γενικός γραμματέας της ΕΦΕΟΖΖ, Βαγγέλης Συνολάκης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ξεχωριστό θέαμα, τις έντονες στιγμές χαράς μετά τις νίκες, αλλά και τα πολύ σημαντικά μαθήματα που πήραν οι νεαροί πρωταθλητές από τις ήττες, παρακολούθησαν από τις γεμάτες εξέδρες οι γονείς, οι φίλοι και οι οικογένειες των μικρών μαχητών που στο μεγάλο εγχώριο ραντεβού, βρέθηκαν στο πλευρό τους.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού της ΕΦΕΟΖΖ είχε προγραμματιστεί για τις αρχές Ιουνίου. Στο Αθλητικό Κέντρο Δαΐς θα διεξαχθεί το AJP TOUR Greece National Jiu-Jitsu Championship 2026 GI & NO-GI με κορυφαίους αθλητές από την Ελλάδα και την Ευρώπη.