Στο μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών, ο Παναθηναϊκός κόντεψε να χάσει το παιχνίδι από τα χαμένα σερβίς του, όμως με άσους του Γιάντσουκ κέρδισε με 3-2 τον Ολυμπιακό, για να μείνει στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο ντέρμπι και προηγήθηκε με 3-7, όμως ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, ισοφάρισε σε 7-7 και πέρασε μπροστά με 9-8. Το πρώτο σετ εξελίχθηκε σε μάχη, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, μέχρι οι «πράσινοι» να ξεφύγουν με 22-20. Με τον Γιάντσουκ να πετυχαίνει άσο και εκμεταλλευόμενοι τα λάθη των φιλοξενούμενων, έφτασαν στο 25-20 και στο 1-0.

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