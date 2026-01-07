Την ήττα με 2-1 σετ (6-4, 4-6, 8-10) από τις ΗΠΑ γνώρισε η Ελλάδα και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του United Cup.

Μετά την ήττα της Σάκκαρη από την Γκοφ και τη νίκη του Τσιτσιπά επί του Φριτς, η αναμέτρηση κρίθηκε στο μικτό διπλό. Εκεί ο Στέφανος με την Μαρία πήραν το πρώτο σετ με 6-4 επί των Χάρισον και Γκοφ, όμως το αμερικανικό δίδυμο έκανε την ανατροπή στη συνέχεια, ισοφαρίζοντας με τον ίδιο τρόπο (6-4) και επικρατώντας στο συγκλονιστικό τάι μπρέικ με 10-8.

Το ελληνικό δίδυμο μάλιστα στο τάι μπρέικ έμεινε πίσω με 6-1, ισοφάρισε όμως σε 6-6 κάνοντας το παιχνίδι μεγάλο ντέρμπι, όμως στα κρίσιμα σημεία και με το σεβίς του Χάρισον, ο οποίος είναι παίκτης διπλού, οι Αμερικανοί επικράτησαν 10-8 και πήραν την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Νωρίτερα, ο Στέφανος Τσιτσιπας επικράτησε με 2-0 σετ (6-4-7-5) του Τέιλορ Φριτς και κράτησε ζωντανή την Ελλάδα στο παιχνίδι της πρόκρισης στα ημιτελικά του United Cup. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς έχοντας το σερβίς και το forehand του σε μεγάλη μέρα, επικράτησε 6-4, 7-5 του Αμερικανού Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης και έφερε το tie στα ίσια (1-1). Αυτή ήταν η πρώτη Top10 νίκη για τον Τσιτσιπά, μετά τον Απρίλιο του 2024 όταν είχε κερδίσει τον Γιάνικ Σίνερ στα ημιτελικά του Monte Carlo Masters.

Ο 27χρονος ξεκίνησε δυνατά το ματς και χωρίς να απειληθεί καθόλου στο σερβίς του πέτυχε το κρίσιμο break στο 7ο γκέιμ (4-3) του πρώτου σετ και στη συνέχεια διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το 6-4. Στο 2ο σετ ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε να σώσει το set point σερβίροντας στο 5-4 για να παραμείνει στο σετ. Ο Στεφανος επιτέθηκε στο σερβίς του Φριτς και εκμεταλλεύτηκε κάποια λάθη του Αμερικανού, φτάνοντας στο break στο 11ο game (6-5) και στη συνέχεια με ένα ακόμη επιβλητικό service game ολοκλήρωσε με μία σπουδαία νίκη την εξαιρετική του εμφάνιση.

«Στο τέλος ένιωθα ότι έχανα την ενέργειά μου, αλλά ο κόσμος με βοήθησε να κλείσω το ματς. Ήξερα ότι έπρεπε να παίξω σε υψηλό επίπεδο για να φτάσω στη νίκη. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το σερβίς μου και στο πως έπαιξα στις κρίσιμες στιγμές. Είχα καθαρή σκέψη στα κρίσιμα», δήλωσε αμέσως μετά τη νίκη του ο Στέφανος Τσιτσιπάς…

Στο πρώτο ματς, η Κόκο Γκοφ μετά από 1 ώρα και 26 λεπτά η Νο4 του κόσμου επικράτησε με 6-3, 6-2 της Σάκκαρη σημειώνοντας την 4η νίκη της στις τελευταίες 5 αναμετρήσεις απέναντι στην Ελληνίδα τενίστρια. Ήταν η 16η ήττα της Σάκκαρη στα τελευταία 18 ματς (από τον Ιουλίου του 2023) κόντρα σε παίκτρια Top-10.

Η Γκοφ, αν και δυσκολεύτηκε να φτάσει στο πρώτο της hold, έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα κερδίζοντας τα πρώτα 5 games του αγώνα (5-0), με τη Σάκκαρη να απαντάει κατακτώντας τα επόμενα 3 games (5-3), έχοντας σβήσει ενδιάμεσα ένα set-point, προτού η Γκοφ κλείσει το σετ με 6-3 κάνοντας το 1-0.

Στο 2ο σκέλος η Αμερικανίδα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη, αλλά και το χαμηλό ποσοστό στο δεύτερο σερβίς της Σάκκαρη (40%) και με 2 breaks προηγήθηκε με 5-2 για να σφραγίσει τη νίκη αμέσως μετά δίνοντας προβάδισμα με 1-0 στους κατόχου του τίτλου.