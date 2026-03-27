Μπορεί η προετοιμασία για τη θερινή σεζόν να έχει μόλις ξεκινήσει, ωστόσο η σκέψη των κορυφαίων σπρίντερ σε Άνδρες και Γυναίκες είναι ήδη στον Αύγουστο και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Η φιλοδοξία αθλητών, αθλητριών και υπευθύνων είναι ο Αύγουστος να φέρει την πρόκριση στις τρεις ομάδες σκυταλοδρομίας στα σπριντ.

Το υλικό που υπάρχει μπορεί να υποστηρίξει τον παραπάνω στόχο, σε μια σεζόν όπου η χώρα είναι ικανή να συγκροτήσει δύο δυνατές ομάδες σε κάθε σκυταλοδρομία.

Οι βάσεις για την επίτευξη των στόχων θα μπουν στο προπονητικό καμπ που ξεκίνησε σήμερα στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Συνολικά 16 – από τους 19 – αθλητές και αθλήτριες έδωσαν το παρών στην πρώτη ημέρα της συγκέντρωσης, η οποία ολοκληρώνεται στις 5 Απριλίου. Οι παλιοί, Γιάννης Νυφαντόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος και Δημήτρης Χρυσάφης, υποδέχθηκαν τον περσινό Λάμπρο Βολίκα, καθώς και τα νέα πρόσωπα, τους έφηβους Δημήτρη Βαβίλη και Νίκο Καψούρα. Στην ομάδα θα ενσωματωθεί από το Σάββατο και ένας ακόμη έμπειρος αθλητής, ο Θοδωρής Βροντινός.

Οι Δήμητρα Τσουκαλά, Σοφία Καμπερίδου, Σοφία Ιωσηφίδου, η έμπειρη Άρτεμις Αναστασίου, που επέστρεψε και πάλι στην ομάδα, και η Στέλλα Μιχαηλίδου υποδέχθηκαν τις νεαρότερες Αποστολία Αντωνάτου, Ανδριάννα Σπυροπούλου και Κυριακή Τσαούση.

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη επέστρεψε από το Τόρουν πριν λίγα 24ωρα και θα ενσωματωθεί στην ομάδα τη Δευτέρα (30/3), ενώ η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου θα χάσει αυτό το καμπ, καθώς παραμένει σε περίοδο αποκατάστασης.

Το «παρών» στην πρώτη αυτή συγκέντρωση έδωσε η διευθύντρια αθλητικού τμήματος της Ομοσπονδίας και κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στα 400 μ., Μαρία Μπελιμπασάκη, που έχει εκπροσωπήσει πολλές φορές τη χώρα στις ομάδες σκυταλοδρομίας.

«Όσα χρόνια θυμάμαι την Εθνική ομάδα, πάντα ψάχναμε την αναπληρωματική αθλήτρια ή πώς θα φτιάξουμε το καλύτερο δυνατό σύνολο. Τώρα έχουμε τόσους πολλούς καλούς σπρίντερ σε Άνδρες και Γυναίκες, που μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε δύο ομάδες. Όλοι εδώ είστε ταλαντούχοι, τόσο οι παλαιότεροι όσο και οι νέοι, που από τους μεγαλύτερους θα βοηθηθείτε πάρα πολύ και θα αντιληφθείτε τις διαδικασίες, ώστε να δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό. Έχετε μπροστά σας το Ευρωπαϊκό στο Μπέρμιγχαμ. Φέτος βάλαμε στο πλάνο και τη μεικτή σκυταλοδρομία. Είμαστε εδώ για εσάς, εντός και εκτός καμπ. Εύχομαι να γίνετε μια σούπερ ομάδα», είπε η Μπελιμπασάκη.

Από την πλευρά της, η συντονίστρια στους δρόμους ταχύτητας και σκυταλοδρομίας, Ιωάννα Σιώμου, δήλωσε:

«Κάθε χρόνο κάνουμε προπονητικά καμπ, με στόχο να βρίσκονται οι ομάδες μας στον αγώνα – στόχο της χρονιάς. Φέτος έχουμε το Μπέρμιγχαμ, που είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στον αγώνα αυτό επιθυμούμε να έχουμε ομάδα 4Χ100 γυναικών και ανδρών, καθώς και τη μεικτή 4Χ100.

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έχουμε 19 παιδιά, στα οποία έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και από την Ομοσπονδία. Ρίξαμε το φως πάνω σε αυτά τα παιδιά και το κάναμε δικαιωματικά, γιατί στον κλειστό στίβο έδειξαν ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό μας κινητοποίησε να φέρουμε ακόμα περισσότερα παιδιά στην ομάδα. Δεν είναι μόνο η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα. Είναι παιδιά που έχουν δείξει πάρα πολύ καλές επιδόσεις στον κλειστό στίβο. Για πρώτη φορά έχουμε μαζί και τις κατηγορίες Κ20 και Κ18. Αυτό ήταν κάτι που θέλαμε εδώ και πολλά χρόνια και φέτος το υλοποιήσαμε. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες θα είναι μαζί μας από τις 2 έως τις 5 Απριλίου».

Την προπονητική επιμέλεια του καμπ έχουν οι προπονητές Χρήστος Κατσίκας και Κώστας Βογιατζάκης, μαζί με τον σύμβουλο της διοίκησης Δημήτρη Ευαγγελόπουλο και τη συντονίστρια Ιωάννα Σιώμου.

Η Ελλάδα στοχεύει να είναι παρούσα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με τρεις ομάδες στις σκυταλοδρομίες. Το 2024, στη Ρώμη, η ομάδα των Ανδρών, αποτελούμενη από τους Γιάννη Νυφαντόπουλο, Σωτήρη Γκαραγκάνη, Βασίλη Μυριανθόπουλο και Νίκο Παναγιωτόπουλο, κατέλαβε την έβδομη θέση στον τελικό. Αντίστοιχα, η ομάδα των Γυναικών, με τις Ελισάβετ Πεσιρίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Άρτεμις Αναστασίου και Στέλλα Μιχαηλίδου – η οποία πήρε τελευταία στιγμή τη θέση της Δήμητρας Τσουκαλά λόγω τραυματισμού – κατέλαβε τη 15η θέση.