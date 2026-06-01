Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στην Αίθουσα Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το σεμινάριο βιωσιμότητας για αθλήτριες και αθλητές, που διοργάνωσε η Επιτροπή «Αθλητισμός και Περιβάλλον» της ΕΟΕ, ως συνέχεια των αντίστοιχων σεμιναρίων που διοργανώθηκαν για τις διοικήσεις και τα στελέχη των Ελληνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών κι άλλων αθλητικών οργανισμών.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των αθλητών και αθλητριών σε θέματα βιωσιμότητας, περιβαλλοντικής προστασίας και σύγχρονων πρακτικών που συνδέονται με τον αθλητισμό και την κοινωνική ευθύνη, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για έναν πιο βιώσιμο αθλητισμό, καθώς και η ενδυνάμωσή τους προκειμένου να μπορέσουν να επιτελέσουν το ρόλο τους ως «προτύπων» για την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης , στην Ελληνική Ολυμπιακή κοινότητα.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής «Αθλητισμός και Περιβάλλον» της ΕΟΕ, Κωστής Λιαρομμάτης, ενώ την εισαγωγική ομιλία πραγματοποίησε το μέλος της Επιτροπής και Σύμβουλος Βιωσιμότητας, Γιώργος Καζαντζόπουλος, ο οποίος είχε και τον επιστημονικό συντονισμό του σεμιναρίου.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από στελέχη, αθλητές και εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιωσιμότητας και του αθλητισμού.

Συγκεκριμένα μίλησαν:

ο Ιωάννης Χαραλαμπάκης, Social and Environmental Sustainability Manager της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας,

η αθλήτρια του ύψους Τατιάνα Γκούσιν,

ο Δημοσιογράφος και Πρόεδρος της MOTORSPORT GREECE, Τάκης Πουρναράκης

η Πέγκυ Ξηροταγάρου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ.Λασκαρίδη,

η Βιργινία Κραβαριώτη OLY, μέλος της Επιτροπής «Αθλητισμός και Περιβάλλον» της ΕΟΕ,

η Νίκη Μπακογιάννη OLY, μέλος της Επιτροπής «Αθλητισμός και Περιβάλλον» της ΕΟΕ,

καθώς και η Αθηνά Μπούρκα, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν αθλητές και αθλήτριες από Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες Ολυμπιακών Αθλημάτων, μεταξύ των οποίων ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας στο Παρίσι, Αντώνης Παπακωνσταντίνου, εκπρόσωποι της ΕΘΝΟΑ, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής «Αθλητισμός και Περιβάλλον» της ΕΟΕ, Χριστίνα Γαλανοπούλου και Ντόρα Πάλλη.

Η εκπαιδευτική αυτή δράση πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την προώθηση της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στον αθλητισμό.