Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντο Χρήστος Μανώλης, συναντήθηκε στα γραφεία της ΕΛΟΤ με τον αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Νεολαίας και Παιδείας της Αρχαίας Ολυμπίας Αντώνη Χρυσανθακόπουλο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμμετοχή του Ταεκβοντο στη μεγαλύτερη παγκόσμια αθλητική διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες ένταξης του Ταεκβοντο στο αγωνιστικό πρόγραμμα των 59ων Παγκόσμιων Αγώνων Παίδων (International Children’s Games – ICG) με τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑ – ΗΛΙΔΑ 2027». Οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 27 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2027, υπό τη συνδιοργάνωση των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Ήλιδας.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη διεθνή διοργάνωση νεανικού αθλητισμού που φιλοξενείται ποτέ στην περιοχή. Στους δύο δήμους αναμένεται να φιλοξενηθούν περίπου 1.500 συμμετέχοντες (αθλητές ηλικίας 12 έως 15 ετών, προπονητές, αρχηγοί αποστολών και επίσημοι προσκεκλημένοι) που θα προέρχονται από 65 πόλεις και 40 χώρες του εξωτερικού.

Ο Χρήστος Μανώλης δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη τιμή για το ελληνικό Ταεκβοντο να συμμετέχει σε μια διοργάνωση με παγκόσμια εμβέλεια, που διεξάγεται στην ιερή γη της Ολυμπίας. Η στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστική για την ανάδειξη του αθλήματος και την προαγωγή των ολυμπιακών ιδανικών στις νέες γενιές. Είναι σημαντικό που εντάχθηκε το Ταεκβοντο και τα νέα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση που γίνεται στην πόλη που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες».

Κατά τη διάρκεια των αγώνων, αναμένεται επίσης σημαντικός αριθμός επισκεπτών που θα κατακλύσουν τις δύο πόλεις, προσφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον αθλητικό τουρισμό και την τοπική οικονομία.