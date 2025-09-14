Η Σταματία Σκαρβέλη ξεκίνησε τις προσπάθειές της, στέλνοντας τη σφύρα στα 70.05 μέτρα, όμως στη δεύτερη προσπάθεια η βολή της ήταν κάτω από τα 70 μέτρα, δυσκολεύοντας το έργο της.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στην τρίτη και τελευταία βολή της, έστειλε τη σφύρα κοντά στα 70 μέτρα, όμως την έβγαλε άκυρη, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον αγώνα της.

Με φετινή καλύτερη επίδοση στα 71,95 μ., η έμπειρη αθλήτρια έμεινε μακριά από τις επιδόσεις της και έτσι στην τέταρτη παρουσία της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, έμεινε εκτός τελικού για ακόμη μια φορά.

Πηγή: SDNA