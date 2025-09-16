Η Οξάνα Κορένεβα ολοκλήρωσε την παρθενική παρουσία της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου, χωρίς να καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τον τελικό του τριπλούν.

Η Ελληνίδα αθλήτρια είχε καλύτερο άλμα στα 13,66μ., στη δεύτερη προσπάθειά της και πήρε την 24η θέση στην συνολική κατάταξη. Η Κορένεβα είχε ακόμη δύο έγκυρα άλματα, το πρώτο στα 13,50μ. και το τρίτο στα 13,61μ., αλλά δεν μπόρεσε να πλησιάσει το ατομικό ρεκόρ που πέτυχε φέτος (14,03μ.) και το οποίο θα της έδινε το εισιτήριο για τον τελικό, αφού η 12άδα έκλεισε στα 14,00μ. της Τουρκάλας (πρωταθλήτριας Ευρώπης στον κλειστό) Τουγκμπά Ντανισμάζ.

Τέσσερις αθλήτριες ξεπέρασαν το όριο των 14,35μ., με κορυφαία την Κουβανή Λεγιάνις Πέρες Ερνάντες (14,66μ.) και ανάμεσα σε αυτές η Ολυμπιονίκης του Τόκιο και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, Γιούλιμαρ Ρόχας από τη Βενεζουέλα, η οποία επιστρέφει μετά από πολύ σοβαρό τραυματισμό και πήδηξε 14,49μ. στη μοναδική προσπάθεια που χρειάστηκε να επιχειρήσει.