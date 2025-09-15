Ο νεαρός αθλητής πήγε στο Τόκιο με επίδοση στα 78,61 μέτρα και συμμετείχε στο πρώτο γκρουπ των προκριματικών, με τον Μαντζουράνη να ρίχνει τη σφύρα στην πρώτη του βολή στα 70.94μ.

Η δεύτερη βολή του 21χρονου ήταν άκυρη και κάπου εκεί έκανε το άγχος την εμφάνισή του αφού απέμενε μια προσπάθεια, όμως ο Μαντζουράνης βγήκε εκτός βαλβίδας και βγήκε και αυτή άκυρη.

Έτσι, ο νεαρός αθλητής στην πρώτη του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, έμεινε μακριά από τις καλές του επιδόσεις και δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό της σφυροβολίας.

Πηγή: SDNA