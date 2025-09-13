Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη εγκατέλειψε την κούρσα της στα 35χλμ. βάδην για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, μετά το 23ο χιλιόμετρο με ενοχλήσεις στο στομάχι.

Η «χάλκινη» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης μέχρι εκείνο το σημείο έκανε πολύ καλό αγώνα και βρισκόταν σταθερά εντός δεκάδας.

Η Ελληνίδα αθλήτρια πέρασε το 12ο χιλιόμετρο στην έκτη θέση και κρατήθηκε σε αυτήν για αρκετά χιλιόμετρα.

Μετά το 18ο χιλιόμετρο άρχισε να υποχωρεί και τελικά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στο 23ο χιλιόμετρο, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο στομάχι και δεν κατάφερε έτσι να ολοκληρώσει τον αγώνα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αγωνιστεί και στα 20 χιλιόμετρα.