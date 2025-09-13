Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ πέτυχε τον πρωταρχικό του στόχο και κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα του στα 35χλμ. βάδην στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο έμπειρος αθλητής διένυσε την απόσταση σε 2.42.07 και κατέλαβε την 29η θέση, σε μια ικανοποιητική επίδοση για τον Έλληνα πρωταθλητή, που έχει μεγάλη εμπειρία έχοντας συμμετάσχει σε εφτά παγκόσμια πρωταθλήματα.

Ο Παπαμιχαήλ έκανε σωστή διαχείριση των δυνάμεών του και κατάφερε μετά τα μισά της κούρσας να πάρει κάποιες θέσεις. Ο αθλητής μετείχε στο τρίτο του αγώνισμα στην απόσταση και όπως και το 2022 κατέλαβε την 29η θέση.