Μια πολύ καλή επίδοση περιλάμβανε το αγώνισμα των 35χλμ. βάδην γυναικών για την Όλγα Φιάσκα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Τόκιο.

Η 24χρονη αθλήτρια μετά από έναν επίπονο αγώνα, τερμάτισε στην 18η θέση με χρόνο 2:59:59, καταγράφοντας την κορυφαία της επίδοση για τη φετινή σεζόν, σε έναν πολύ καλό αγώνα για την Ελληνίδα αθλήτρια.

Η Σοφία Αλικανιώτη, που συμμετείχε στον ίδιο αγώνα, τερμάτισε στην 37η θέση με χρόνο 3:21:06, ενώ η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια στο βάδην, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στο 23ο χιλιόμετρο με ενοχλήσεις στο στομάχι.

Πηγή: SDNA