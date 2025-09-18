Την έβδομη θέση στην τρίτη ημιτελική σειρά των 200μ. κατέλαβε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Η Ελληνίδα αθλήτρια τερμάτισε σε 23.04, χωρίς να καταφέρει να βελτιώσει το ρεκόρ της (22.84), που αποτελεί ταυτόχρονα και πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία Κ23. Με το χρόνο αυτό, η πρωταθλήτρια του ΑΣΣ Αλέξανδρου Μακεδονίας κατετάγη 22η στο σύνολο.

Στη δεύτερη σειρά του ίδιου αγωνίσματος συμμετείχε η Κύπρια Ολίβια Φωτοπούλου, η οποία τερμάτισε όγδοη με 23.02 και πήρε την 21η θέση. Η Τζαμαϊκανή Σέρικα Τζάκσον, κάτοχος του τίτλου από τις τελευταίες δύο διοργανώσεις, ήταν η μόνη που «κατέβηκε» τα 22 δευτερόλεπτα (21.99).