Την πρώτη από τις δύο νίκες που χρειάζεται, προκειμένου να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά τένις της κατηγορίας WTA 500, το οποίο διεξάγεται στο Τόκιο, πέτυχε το Σάββατο η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 55 της παγκόσμιας κατάταξης, επιβλήθηκε της Ζεϊνέπ Σονμέζ (Νο 76 στον κόσμο) από την Τουρκία με 7-5, 6-3, ύστερα από αγώνα που κράτησε μια ώρα και 36 λεπτά, και προκρίθηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του τουρνουά.

Εκεί η Σάκκαρη θα «μονομαχήσει» με τη νικήτρια της εν εξελίξει αναμέτρησης ανάμεσα στην Αλιακσάντρα Σασνόβιτς από τη Λευκορωσία (Νο 114 στην παγκόσμια κατάταξη) και την Ολλανδή Σούζαν Λάμενς (Νο 57) με «έπαθλο» την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά με την επωνυμία «Toray Pan Pacific Open Tennis».

Χρ. Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ