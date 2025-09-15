Την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, για πρώτη φορά στην καριέρα του στον ανοιχτό στίβο, πανηγύρισε τη Δευτέρα ο Εμμανουήλ Καραλής στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, που διεξάγεται στο Τόκιο.

Ο «Μανόλο», πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, κατάφερε, υπερβαίνοντας για 12η φορά στην καριέρα του στα 6 μέτρα, να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, μένοντας πίσω μόνο από το φαινόμενο, τον Άρμαντ Ντουπλάντις, ο οποίος με άλμα στα 6.30μ. κατέρριψε για 14η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Καραλής άφησε τα 5.55μ και άρχισε τις προσπάθειές του από τα 5.75μ, καταφέρνοντας να περάσει με την πρώτη, το συγκεκριμένο ύψος.

Η δεύτερη προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη ήταν στα 5.90μ, με τον 25χρονο άλτη να τα καταφέρνει με το … καλημέρα.

Ο «Μανόλο» συνέχισε στα 5.95μ., ρίχνοντας όμως τον πήχη στις πρώτες του δύο προσπάθειές του, την ώρα που ο Ντουπλάντις περνούσε με την πρώτη το συγκεκριμένο ύψος.

Mετά τον Ντουπλάντις τα 5.95μ. πέρασαν και οι Κέντρικς -Μαρσάλ, με αποτέλεσμα ο Καραλής να υποχωρήσει στην τέταρτη θέση.

Πάντως, τη στιγμή που έπρεπε, ο Έλληνας πρωταθλητής έβγαλε αντίδραση, υπερέβη με την τρίτη προσπάθεια, τα 5.95μ., και έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση ενός μεταλλίου.

Μάλιστα ο Καραλής, με ένα τρομερό άλμα πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 6 μέτρα και έδειξε ότι δεν μπορεί να λείψει από το βάθρο.

Αυτό το άλμα και σε συνδυασμό με τις προσπάθειες των άλλων αθλητών, εξασφάλισε στον «Μανόλο» το ασημένιο μετάλλιο.

Στη συνέχεια ο Καραλής πήγε για το… θαύμα απέναντι στον Ντουπλάντις, το όνομα του οποίου ήταν στην κορυφή.

Ο πήχης ανέβηκε στα 6.10μ. με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να μην τα καταφέρνει στην πρώτη του προσπάθεια.

Αντίθετα ο Σουηδός έκανε ένα αψεγάδιαστο άλμα και υπερέβη και αυτό το ύψος με την πρώτη, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για το χρυσό.

Ακολούθως ο «Μανόλο» επιχείρησε να περάσει τα 6.15μ. και λίγο έλειψε να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ, δείχνοντας ότι το έχει αυτό το άλμα, με τον Ντουπλάντις να συνεχίζει το … βιολί του, περνώντας με την πρώτη προσπάθεια.

Η τελευταία προσπάθεια του αθλητή του Κυτέα ήταν στα 6.20μ. που όμως δεν ήταν επιτυχημένη, ολοκληρώνοντας έτσι την εξαιρετική παρουσία του στον τελικό με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, εν μέσω αποθέωσης από το κοινό.

Φυσικά, ο τελικός δεν ολοκληρώθηκε εκεί, αφού ο Ντουπλάντις έβαλε την πήχη στα 6,30μ., για να βελτιώσει το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε κάνει στις 12/8. Στα πρώτα δύο άλματά του βρήκε λίγο τον πήχη και αυτός έπεσε, στην τρίτη όμως του έκανε τη… χάρη και έμεινε στον στυλοβάτη, με τον Σουηδό υπεραθλητή να πετυχαίνει ακόμη ένα εξωπραγματικό παγκόσμιο ρεκόρ.

Τα αποτελέσματα του τελικού στο επί κοντώ ανδρών:

1. Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) 6,30 μέτρα (Παγκόσμιο ρεκόρ)

2. Εμμανουήλ Καραλής (ΕΛΛΑΔΑ) 6,00

3. Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 5,95

4. Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) 5,95

5. Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5,90

6. Σόντρε Μόγκενς Γκούτορμσεν (Νορβηγία) 5,90

7. Μένο Φλουν (Ολλανδία) 5,90

8. Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) 5,75

9. Σεϊφελντίν Χενέιντα Αμπντεσαλάμ (Κατάρ) 5,75

10. Μπο Κάντα Λίτα Μπέρε (Γερμανία) 5,75

11. Ετάν Κορμόν (Γαλλία) 5,55

Ερσού Σασμά (Τουρκία) ακυρώθηκε

Το «πηγαδάκι» του Καραλή με τον Ντουπλάντις πριν την έναρξη του τελικού:

Η παρουσίαση του «Μανόλο»: