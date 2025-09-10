Ο Βασίλης Τολιόπουλος αποτέλεσε τον κορυφαίο παίκτη, μετά από τον αξεπέραστο Γιάννη Αντετοκούνμπο, στον προημιτελικό της εθνικής με τη Λιθουανία. Με 17 πόντους (3/4 τρίποντα) δημιούργησε «πονοκέφαλο» στην άμυνα της «Λιέτουβα», αλλά στις δηλώσεις του θέλησε να συγχαρεί όλους τους Έλληνες διεθνείς.

«Ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι, πεινασμένοι τόσο που το γήπεδο μας φάνηκε άδειο. Υπήρχαν 10.000 φίλοι της Λιθουανίας και δεν το προσέξαμε. Όλοι βουτήξαμε στο παρκέ για να αρπάξουμε κάθε μπάλα. Γι’ αυτό καταφέραμε να φτάσουμε στη νίκη», είπε αρχικά ο διεθνής γκαρντ

Για τα στοιχεία που έκαναν να φαίνεται εύκολη τη νίκη της εθνικής, απάντησε: «Είχαμε πει να προσπαθήσουμε να βγάλουμε από το ρυθμό του τον Βαλαντσιούνας, αλλά και να ματσάρουμε από νωρίς το δικό τους physical παιχνίδι. Και αυτό κάναμε».

Ο Τολιόπουλος πρόσθεσε: «Είναι σημαντικό να είσαι εδώ. Εκπροσωπείς την χώρα σου, την οικογένειά σου, όλο τον κόσμο στην Ελλάδα κα θέλουμε να τους δώσουμε μια χαρά. Τώρα αντιμετωπίζουμε την Τουρκία και αυτό είναι που βλέπουμε. Μέχρι στιγμής έχει κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις, παίζει εκπληκτικό μπάσκετ σε όλο το τουρνουά και θα πρέπει να μπούμε συγκεντρωμένοι και παθιασμένοι, για να πάμε στον τελικό. Είμαι προληπτικός, οπότε δεν θέλω να πω τι βλέπω για τη συνέχεια».