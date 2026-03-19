Στο Τορούν, την πόλη που φιλοξένησε το 2021 την πρώτη διοργάνωση – το Ευρωπαϊκό κλειστού – της μετα-COVID εποχής, βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης η εθνική ομάδα, προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου (20-22/3).

Η αποστολή αναχώρησε από την Αθήνα γεμάτη υψηλές φιλοδοξίες για αποτελέσματα που μπορούν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες. Οι Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής αποτελούν τα βαριά ονόματα της ομάδας, ενώ ο Αντώνης Μέρλος θα επιδιώξει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Για τον πολύπειρο ομοσπονδιακό τεχνικό, Γιώργο Πομάσκι, ο «μαγικός αριθμός» της ομάδας μας είναι το… 2,5 και αφορά τις πιθανότητες κατάκτησης μεταλλίων από τα μέλη της αποστολής.

Η ομάδα έφτασε το απόγευμα στη Βαρσοβία και από εκεί ταξίδεψε οδικώς για περίπου τρεις ώρες, μέχρι να φτάσει στον τελικό προορισμό, το Τορούν.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, κατά την αναχώρησή του από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξέφρασε την πεποίθησή του για άλματα κοντά στα 8,50 μ., που θα είναι ικανά να τον φέρουν ψηλά στην τελική κατάταξη. Ο άλτης, με δύο χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση, ανέφερε:

«Θέλω να κάνω ένα καλό άλμα που ίσως να μπορεί να μου δώσει και τη νίκη. Δεν μπορείς να ξέρεις πόσο θα κάνουν οι άλλοι, αλλά πιστεύω πως μπορώ να πετύχω μια καλή επίδοση. Ο Ματία Φουρλάνι και ο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ είναι πολύ δυνατοί αντίπαλοι και δεν αποκλείω να πηδήξει καλά και κάποιος άλλος. Ο αγώνας θα είναι δυνατός. Θα είμαι ικανοποιημένος με ένα άλμα στα 8,50 μέτρα».

Ο Εμμανουήλ Καραλής θα συμμετάσχει την Πέμπτη στη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν οι διοργανωτές στην κεντρική αρένα των αγώνων. Ο δεύτερος κορυφαίος άλτης του επί κοντώ φέτος στον κόσμο θα βρεθεί στο πάνελ μαζί με σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου στίβου, όπως η Κίλι Χόντγκινσον, ο Γκραντ Χόλογουεϊ, ο Ματία Φουρλάνι, η Έβα Σβόμπντα και η Άνα Χολ.

Ο αθλητής δήλωσε έτοιμος να ξεπεράσει εκ νέου τα 6,00 μ. και να προσπαθήσει να ανακόψει την πορεία του Άρμαντ Ντουπλάντις:

«Θέλω να πάρω άλλο ένα μετάλλιο. Ξέρω τι μπορώ να κάνω στον αγώνα και ελπίζω να καταφέρω να τον ολοκληρώσω όπως τον έχω σχεδιάσει. Εστιάζω κυρίως στη δική μου προσπάθεια και έπειτα σκέφτομαι πώς να απειλήσω τον Ντουπλάντις. Μετά τα 6,00 μ. ο αγώνας γίνεται και στρατηγικός, κάτι που παίζει μεγάλο ρόλο».

Την απόλυτη αισιοδοξία του για την εμφάνιση της ομάδας, εξέφρασε ο συντονιστής αλμάτων και προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου, Γιώργος Πομάσκι:

«Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Πάντα σε αυτές τις διοργανώσεις πάμε για να διεκδικήσουμε μετάλλια και καλές παρουσίες. Ο Μίλτος είναι καλά και πάντα στοχεύει ψηλά στις μεγάλες διοργανώσεις. Η ομάδα διεκδικεί δύο μετάλλια με τους Τεντόγλου και Καραλή, ενώ θεωρώ πως μπορούμε να έχουμε μία μεγάλη έκπληξη. Ο “μαγικός αριθμός” της ομάδας μας πιστεύω πως είναι το 2,5».

Ο Αντώνης Μέρλος, με εφόδιο τα 2,27 μ. και μια σειρά από σταθερές εμφανίσεις, προσδοκά σε άλματα που θα τον φέρουν ψηλά στην κατάταξη. «Περιμένω κάτι μεγάλο, ένα ατομικό ρεκόρ που θα μου δώσει ένα πολύ καλό πλασάρισμα. Είμαστε οι 12 κορυφαίοι του αγώνα και όλοι, με επιδόσεις από 2,27 μ. μέχρι 2,32 μ., είμαστε πολύ κοντά. Έχω δουλέψει πολύ για αυτό τον αγώνα και θα είμαι ικανοποιημένος αν σπάσω το φράγμα των 2,30 μέτρων».

Τον ενθουσιασμό της για την πρώτη της παρουσία στη διοργάνωση εξέφρασε η Αναστασία Ντραγκομίροβα, που θα γίνει η πρώτη Ελληνίδα που λαμβάνει μέρος σε Παγκόσμιο κλειστού. «Είναι συγκινητικό για μένα που θα είμαι στον αγώνα. Είναι ένας αγώνας απρόβλεπτος, που δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Θέλω να κάνω μια παρουσία που με αντιπροσωπεύει και να έρθει μια επίδοση ανάλογη αυτών που έχω κάνει στον ανοιχτό. Ανυπομονώ να κάνω έναν αγώνα έτσι όπως τον έχω φανταστεί».

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη επιστρέφει στο Τορούν για να διεκδικήσει και πάλι μια θέση σε ημιτελικό, αυτή τη φορά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. «Είμαι και πάλι σε παγκόσμιο κλειστού μετά το 2022. Είμαι ώριμη, νιώθω έτοιμη και περιμένω, μετά το πανελλήνιο πρωτάθλημα, να τρέξω ακόμη γρηγορότερα. Ο μεγάλος στόχος είναι να τρέξω στον ημιτελικό και εκεί να διεκδικήσω έναν καλό χρόνο».

Ντεμπούτο στη διοργάνωση κάνει ο Χρήστος Ρούμτσιος, που θέλει στο Τορούν να πετύχει τον χρόνο που δεν μπόρεσε στη διάρκεια της σεζόν. «Χρωστάω στον εαυτό μου μια επίδοση που να με αντιπροσωπεύει και ελπίζω να έρθει τώρα, σε έναν αγώνα όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Όσο μεγαλύτερη η διοργάνωση, τόσο μεγαλύτερο και το κίνητρο να πάω καλύτερα».

Τα μέλη της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την προπόνησή τους στο Torun Arena, την Πέμπτη το απόγευμα από τις 17:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα.