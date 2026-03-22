Η μεγάλη στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου έρχεται σήμερα Κυριακή (22/3, 20.12μ.μ.), σε μια διοργάνωση που του χαμογελά ιδιαίτερα, όπως έγινε χθες και με τον καλό του φίλο Μανώλη Καραλή, ο οποίος κατέκτησε πανάξια το αργυρό μετάλλιο. Ο Μίλτος, βέβαια, πάει για το χρυσό…

Στο ίδιο στάδιο, όπου το 2021 είχε κατακτήσει το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, ο κορυφαίος άλτης του κόσμου επιστρέφει με δύο χρυσά στη διοργάνωση και ανοιχτή την όρεξη για περισσότερα.

Η φετινή χειμερινή σεζόν του Τεντόγλου ήταν η καλύτερη της καριέρας του: Τέσσερις αγώνες πάνω από τα 8,20 μ. και το καλύτερο ντεμπούτο στα χρονικά του (8,25 μ.). Η επίδοσή του φέτος αγγίζει τα 8,27 μ., που τον κατατάσσει τέταρτο ανάμεσα στους αλτες του τελικού. Ο 28χρονος, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Πομάσκι, βρίσκεται σε κατάσταση που του επιτρέπει να διεκδικήσει το βάθρο και το υψηλότερο σκαλί του.

