Με πέντε άνδρες και τρεις γυναίκες συμμετέχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στο Τορούν της Πολωνίας.

Πρώτος στη μάχη ρίχνεται ο Ανδρέας Πανταζής στον τελικό του τριπλούν, ενώ το σαββατοκύριακο θα αγωνιστούν οι Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου.

Αναλυτικά οι ελληνικές συμμετοχές:

Παρασκευή 20/3

20.35 Τριπλούν (Α) Τελικός – Ανδρέας Πανταζής

Σάββατο 21/3

11.20 60 μ. εμπ. (Α) πρ. – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος

12.05 60 μ. (Γ) πρ. – Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά

13.15 Ύψος (Α) Τελικός – Αντώνης Μέρλος

19.25 Επί κοντώ (Α) Τελικός – Eμμανουήλ Καραλής

20.48 60 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)

21.14 60 μ. (Γ) Ημιτελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά (αν προκριθούν)

22.02 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)

22.20 60 μ. (Γ) Τελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά (αν προκριθούν)

Κυριακή 22/3

11.05 60 μ. εμπ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

11.43 Ύψος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

14.21 Σφαιροβολία πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

18.40 Μήκος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

20.12 Μήκος (Α) Τελικός – Μίλτος Τεντόγλου

21.03 800 μ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα