Με πέντε άνδρες και τρεις γυναίκες συμμετέχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στο Τορούν της Πολωνίας.
Πρώτος στη μάχη ρίχνεται ο Ανδρέας Πανταζής στον τελικό του τριπλούν, ενώ το σαββατοκύριακο θα αγωνιστούν οι Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου.
Αναλυτικά οι ελληνικές συμμετοχές:
Παρασκευή 20/3
20.35 Τριπλούν (Α) Τελικός – Ανδρέας Πανταζής
Σάββατο 21/3
11.20 60 μ. εμπ. (Α) πρ. – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος
12.05 60 μ. (Γ) πρ. – Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά
13.15 Ύψος (Α) Τελικός – Αντώνης Μέρλος
19.25 Επί κοντώ (Α) Τελικός – Eμμανουήλ Καραλής
20.48 60 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)
21.14 60 μ. (Γ) Ημιτελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά (αν προκριθούν)
22.02 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)
22.20 60 μ. (Γ) Τελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά (αν προκριθούν)
Κυριακή 22/3
11.05 60 μ. εμπ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα
11.43 Ύψος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα
14.21 Σφαιροβολία πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα
18.40 Μήκος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα
20.12 Μήκος (Α) Τελικός – Μίλτος Τεντόγλου
21.03 800 μ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα