Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την αγωνιστική δραστηριότητα στην Ασία με τη συμμετοχή της στο τουρνουά της Οζάκα στην Ιαπωνία. Τη Δευτέρα (13/10) η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο 56 στον κόσμο) θα αντιμετωπίσει την 21χρονη Αμερικανίδα, Άσλιν Κρούγκερ (Νο 50), στον πρώτο γύρο του τουρνουά (WTA 250) και ελπίζει να κάνει το 2-0, καθώς πριν από τρεις εβδομάδες την είχε νικήσει στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Πεκίνο, μετά από ματς-θρίλερ διάρκειας 3.5 ωρών!

Όποια τενίστρια προκριθεί στη φάση των «16» θα παίξει με τη νικήτρια της αναμέτρησης μεταξύ της Νάο Χιμπίνο και της Όλγκα Ντανίλοβιτς.