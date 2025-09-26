Η Μαρία Σάκκαρη προσπάθησε, αλλά ηττήθηκε στο 2ο γύρο του τουρνουά της κατηγορίας WTA 1000 που διεξάγεται στο Πεκίνο. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, η οποία είναι πλέον Νο 56 στην παγκόσμια κατάταξη, ηττήθηκε εύκολα από την Καναδή, Λέιλα Φερνάντεζ, Νο 25 στην παγκόσμια κατάταξη με 6-2, 6-0 στο China Open και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.

Ήταν η πρώτη νίκη της Φερνάντεζ επί της Σάκκαρη, σε τέσσερις αγώνες με την δυναμική Καναδέζα να εκμεταλλεύεται και τις πέντε ευκαιρίες για break, ολοκληρώνοντας τη σπουδαία νίκη της σε μόλις 75 λεπτά αγώνα. Στον 3ο γύρο, η 23χρονη Καναδέζα θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ.

Σάκκαρη και Φερνάντεζ είχαν τεθεί στο παρελθόν τρεις ακόμη φορές αντιμέτωπες σε επίπεδο tour, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να μετράει ισάριθμες νίκες: στους «16» του τουρνουά Grampians Trophy της Μελβούρνης το 2021 (6-2, 6-2), στους «16» του τουρνουά της Ουάσινγκτον το 2023 (7-5, 6-2) και στο United Cup που διεξήχθη το 2024 στην Αυστραλία (7-6(2), 6-3).