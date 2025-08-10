Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports 6) o αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη (Νο.69) κόντρα στη Γιασμίν Παολίνι (Νο. 7), για τον δεύτερο γύρο του Σινσινάτι.

Ο αγώνας της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας με την Ιταλίδα άνοιξε την αυλαία της ημέρας στο εν λόγω τουρνουά.

Η Σάκκαρη πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο, επικρατώντας στην πρεμιέρα με 2-1 σετ (6-3, 3-6, 6-2) της Ρωσίδας, Καμίλα Ραχίμοβα, ύστερα από αγώνα διάρκειας δύο ωρών και 11 λεπτών.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και η Παολίνι έχουν παίξει μαζί άλλες τρεις φορές στην καριέρα τους με την Μαρία να προηγείται με 2-1 νίκες.

Αναλυτικά οι προηγούμενες αναμετρήσεις τους:

Roland Garros: 03/06/2021, Σάκκαρη – Παολίνι 2-0 (6-2, 6-3)

Όπεν Ντουμπάι: 21/02/2024, Σάκκαρη – Παολίνι 0-2 (4-6, 2-6)

Όπεν Μαδρίτης: 27/04/2025, Σάκκαρη – Παολίνι 2-0 (6-2, 6-1)