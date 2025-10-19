Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Αποστολή εξετελέσθη για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία κατάφερε να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά, που διεξάγεται στο Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 55 της παγκόσμιας κατάταξης, επιβλήθηκε την Κυριακή με 2-0 σετ της Σούζαν Λάμενς, σε έναν αγώνα που διεκόπη για δύο ώρες, λόγω βροχής, και πέτυχε τον στόχο της.

Στο πρώτο σετ η Μαρία κατάφερε να επιβληθεί της αντιπάλου της από την Ολλανδία (Νο 57) με 6-3.

Η Λάμενς με break έκανε το 2-3, ωστόσο η Μαρία την … πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα αμέσως μετά (3-3), καταφέρνοντας ακολούθως με τρία συνεχόμενα games να κάνει το 1-0.

Εν συνεχεία το ματς διεκόπη λόγω βροχής, ενώ οι δύο τενίστριες ήταν ισόπαλες 1-1, και 30-30, στο τρίτο game.

Εν τέλει το παιχνίδι άρχισε και πάλι μετά από δύο ώρες, με την Σάκκαρη να συνεχίζει ακάθεκτη την προσπάθειά της για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό, καταφέρνοντας να επικρατήσει και στο δεύτερο σετ με 6-3, κάνοντας δική της τη νίκη-πρόκριση.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ