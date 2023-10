Η Βερόνικα Κουντερμέτοβα, Νο 19 στην παγκόσμια κατάταξη, κέρδισε τον πρώτο τίτλο της στη σεζόν και δεύτερο στο σύνολο, επικρατώντας στον τελικό του Pan Pacific Open, στο Τόκιο, με 7-5 6-1 επί της νούμερο 4 στον κόσμο, Τζέσικα Πεγκούλα.

Επιθετική από το ξεκίνημα η Ρωσίδα, «έσπασε» νωρίς το σερβίς της Αμερικανίδας για το προβάδισμα με 3-0, αλλά έχασε το δικό της σερβίς στο πέμπτο game πριν επιτρέψει στην αντίπαλό της να ισοφαρίσει.

Ένα άκαιρο διπλό σφάλμα από την Πεγκούλα χάρισε στην Κουντερμέτοβα το πρώτο σετ, με τη Ρωσίδα να ανεβάζει ξανά την έντασή της στο επόμενο και να προηγείται με 5-1 πριν κλείσει τον αγώνα στο τρίτο της matchpoint, με ένα μεγάλο σερβίς.

Ήταν η δεύτερη νίκη της Κουντερμέτοβα επί της Πεγκούλα αυτή τη σεζόν, μετά από εκείνη στους προημιτελικούς της Μαδρίτης και η πέμπτη στους τελευταίους έξι αγώνες της με αντιπάλους του top 10.

Υπενθυμίζεται ότι η 26χρονη Ρωσίδα είχε αποκλείσει νωρίτερα στο τουρνουά το νούμερο δύο του κόσμου, Ίγκα Σφιόντεκ.

Veronika Kudermetova defeats Pegula 7-5, 6-1 to win her 2nd career WTA title! #TorayPPO pic.twitter.com/sFZVfsjfqx

All comes down to this 🤝

Pegula and Kudermetova will square off for a chance to take home the title in Tokyo!#TorayPPO pic.twitter.com/sd8PjV0pDY

— wta (@WTA) October 1, 2023