Η Ελληνική Πυγμαχία συνεχίζει να επιβεβαιώνει την άνοδο της ακόμη μία φορά στο ευρωπαϊκό αθλητικό στερέωμα.

Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχίας U23, που διεξήχθη στη Βουδαπέστη, η Εθνική μας Ομάδα ανέβηκε τρεις φορές στο βάθρο των νικητών κατακτώντας ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια, αποδεικνύοντας έτσι ότι η χώρα μας σταθερά αποτελεί υπολογίσιμη δύναμη στα διεθνή ρινγκ.

Οι εμφανίσεις των πυγμάχων μας χαρακτηρίστηκαν από υψηλή τεχνική επάρκεια, αγωνιστική πειθαρχία και μια ιδιαίτερη μαχητικότητα που καταξιώνει το άθλημα και τιμά το εθνόσημο.

Η Αντωνία Γιαννακοπούλου πραγματοποίησε μία από τις πιο εκπληκτικότερες εμφανίσεις της καριέρας της στον τελικό του Πρωταθλήματος. Παρά τον έλεγχο του ρυθμού στον πρώτο γύρο και την υπεροχή της σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, η νίκη δόθηκε τελικά στην Τουρκάλα Nilay Yaren Cam.

Η Ελληνίδα πυγμάχος ανέδειξε την αγωνιστική της ποιότητα με καθαρές επαφές, άρτια τεχνική και εξαιρετική τακτική προσέγγιση, στοιχεία που τεκμηριώνουν την αξίωση για το χρυσό μετάλλιο.

Χάλκινα μετάλλια για τη Βασιλική Σταυρίδου και για τον Ζαχαρία Μυλωνά

Η Βασιλική Σταυρίδου πρόσθεσε ένα ακόμη χάλκινο στη συλλογή της, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση στην κατηγορία των 80 κιλών. Στον ημιτελικό απέναντι στην έμπειρη Πολωνή Emilia Koterska, η Ελληνίδα αθλήτρια επέδειξε ισχυρή προσωπικότητα, καθαρές επιθέσεις και εντυπωσιακή αντοχή. Το χάλκινο μετάλλιο υπογραμμίζει τη διαρκή της παρουσία στις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης.

Ο Ζαχαρίας Μυλωνάς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 70 κιλά, μετά από έναν απαιτητικό αγώνα απέναντι στον Γεωργιανό Luka Nikabadze.

Ο Μυλωνάς επέδειξε μαχητικότητα, καθαρή τεχνική προσέγγιση και παρά τη δυσκολία του αντιπάλου, ο Έλληνας αθλητής απέδειξε ότι διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να συνεχίσει την πορεία του σε υψηλό επίπεδο και να διεκδικήσει ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά την Ελλάδα εκπροσώπησαν οι αθλητές:

60 kg – Πλέας Γεώργιος

65 kg – Κωστούρος Παναγιώτης

70 kg – Μυλωνάς Ζαχαρίας

75 kg – Καλαντώνης Παναγιώτης

80 kg – Τσαμαλίδης Μιχάλης

54 kg – Γιαννακοπούλου Αντωνία

57 kg – Κούζιλου Παναγιώτα

80 kg – Σταυρίδου Βασιλική

Την Εθνική Ομάδα καθοδήγησαν οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές Αρτούρ Μικαελιάν και Νικόλαος Πλέας, των οποίων η συμβολή στην εξέλιξη και την προετοιμασία των αθλητών υπήρξε καθοριστική.

Σε κάθε μεγάλη διοργάνωση οι πυγμάχοι μας επιβεβαιώνουν ότι διαθέτουν τη συγκρότηση, τη μεθοδικότητα και το αγωνιστικό επίπεδο που απαιτεί ο σύγχρονος πρωταθλητισμός. Η Εθνική μας Ομάδα ανταποκρίνεται με ωριμότητα στις υψηλές απαιτήσεις, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει πλέον μια νέα, δυναμική «φουρνιά» πυγμάχων ικανή να σταθεί με αξιοπιστία και κύρος απέναντι στις κορυφαίες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες δυνάμεις.